El vaivén de los datos de incidencia por coronavirus afecta de manera negativa a Chiclana y a otras grandes ciudades de la provincia en las dos últimas semanas. En este sentido, y según los datos aportados hoy por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el municipio chiclanero cuenta en la actualidad con una tasa de incidencia por Covid-19 de 124,3 casos confirmados en los últimos 14 días por cada cien mil habitantes.

Este último dato contrasta con la tasa de incidencia en Chiclana de hace tan sólo diez días cuando tan sólo alcanzaba los 63,9 casos por cada cien mil habitantes, mientras que en septiembre se elevó hasta los 140,8 casos de contagios. No obstante, Chiclana aún mantiene su nivel de incidencia por debajo de ciudades de su entorno como San Fernando (214,8 por cada cien mil habitantes); El Puerto (226,2); Puerto Real (156,1) o la capital gaditana (147,4). Incluso hay localidades de la provincia con menor número de habitantes que superan a Chiclana como el caso de Benalup con una tasa de incidencia de 129,9 contagios confirmados en los últimos 14 días.

Asimismo, Chiclana ha contabilizado 46 nuevos positivos en los últimos siete días y que desde que se aportan datos por parte de la Junta de Andalucía ya han sido contagiados en la ciudad un total de 580 personas, con 205 curados y 17 fallecidos.