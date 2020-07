El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Chiclana, José Ángel Quintana, ha anunciado que el Grupo Municipal llevará una moción para el próximo pleno de este jueves con la que se pretende entre otras “dar una mayor protección de las comunidades de propietarios y vecinos frente a problemas de ocupación ilegal incívica y “narcopisos”,propuestas para agilizar los procesos y reforzar las competencias municipales”.

Para el portavoz municipal de Cs Chiclana con esta moción “se pretende potenciar la coordinación entre administraciones tanto del Estado Central como autonómicas y municipales, y la cooperación institucional para reforzar la lucha contra la ocupación ilegal por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Entre las medidas que se proponen, según Quintana hay una clara competencia local, “pedimos apoyar una ley que hemos presentado en el Congreso y por la que se regulará que las comunidades de vecinos puedan instar a los desalojos de ocupaciones ilegales molestas o incívicas, endurecer las penas por ocupaciones violentas y ligadas y auspiciadas por mafias o con ánimo de lucro, o como posible medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.

Finalmente, Quintana ha querido recalcar que concretamente “está pensada para los propietarios y vecinos que la sufren, y para que no afecte a aquellas familias vulnerables que se han visto obligadas a abandonar su vivienda por no poder pagar alquiler o hipoteca”.El portavoz de la formación naranja ha remarcado que “creemos que es necesario que este tema se regule de forma clara y no se meta a todos en el mismo saco”.