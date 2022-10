"Chiclana lleva cinco años sin formación en hostelería de la Junta"

El Gobierno municipal ha mostrado su indignación por las declaraciones efectuadas por la portavoz del PP y parlamentaria andaluza, Ascensión Hita, reclamando la puesta en marcha de cursos de formación en materia de hostelería. En este sentido, desde el Gobierno expresan que “a la señora Hita se le debería caer la cara de vergüenza cuando hace estas declaraciones, sobre todo ahora que es parlamentaria andaluza, cuando son precisamente el Ayuntamiento de Chiclana y la Diputación Provincial los que han puesto en marcha distintos cursos e itinerarios formativos en la materia, mientras que la Junta de Andalucía mira para otro lado”.

“Evidentemente, toda la acción formativa es necesaria en un sector, que actualmente se ha convertido en el principal motor económico de Chiclana, pero lo que no es de recibo es escuchar a esta persona reclamando lo que precisamente es competencia del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que es la formación en materia de empleo”, expresan desde el Gobierno, aclarando que “en Chiclana no tenemos cursos de formación de la Junta sobre hostelería desde el año 2018. En concreto, los últimos 9 cursos formativos que se impartieron en el Hotel Escuela Fuentemar financiados por la Junta se clausuraron en diciembre de 2018, nada más celebrarse las elecciones autonómicas tras las que fue proclamado presidente el señor Moreno Bonilla un mes después. Desde entonces, no ha habido ni una sola acción formativa en materia turística por la administración competente en la materia, la Junta de Andalucía”.

Asimismo, desde el Gobierno municipal recuerdan que, “mientras la Junta de Andalucía mira para otro lado y no pone en marcha curso alguno sobre hostelería y turismo, desde el Ayuntamiento y la empresa municipal Emsisa hemos puesto en marcha numerosos cursos de formación de ayudante de cocina, animación turística, ayudante de pastelería, camarera de piso, en la que se han implicado distintas delegaciones municipales como Juventud, Mujer y Fomento, así como la empresa municipal Emsisa”.

“Pero no se queda ahí la cosa porque, gracias a Diputación, también hemos podido llevar a cabo este año cinco itinerarios formativos en materia turística, dos de ellos sobre operaciones básicas de restaurante y bar, uno de creación y gestión de viajes combinados y evento, una operaciones básicas de pisos en alojamientos y una de recepción en alojamientos. Todo ello con una inversión de casi 600.000 euros”, explican.

Con todo ello, desde el Gobierno municipal exigen a la parlamentaria andaluza que “levante la voz en Sevilla y demuestre que para ella Chiclana es lo primero, reclamando al presidente de la Junta de Andalucía que retome los cursos de formación en Chiclana cuatro años después”. “Si realmente al Gobierno de Moreno Bonilla le preocupa el desempleo y la formación en materia turística, ya es hora de que se ponga a trabajar y a poner en marcha acciones formativas, que reclaman desde el sector hostelero”, insisten.

Transporte público

Por otro lado, en relación a la demanda planteada por Ascensión Hita sobre la movilidad y el transporte urbano colectivo, desde el Gobierno recuerdan que “este año hemos puesto en marcha distintas acciones encaminadas a incrementar el uso del autobús entre el centro y la playa”. “No debemos olvidar que este verano se puso en marcha por primera vez un bus lanzadera, que conecta el centro y la zona de hoteles y restaurantes de la playa sin paradas intermedias, con el objetivo de que los trabajadores del sector pudieran trasladarse de una forma rápida y cómoda a su lugar de trabajo”, indican.

Asimismo, hay que recordar la ampliación de las bonificaciones en la tarjeta monedero a menores de 21 años y a mayores de 65 y el descuento aprobado por el Gobierno de España en materia de movilidad. “Además, de cara a facilitar el tránsito de ciudadanos durante las noches de los fines de semana, hemos decidido ampliar esta línea de bus nocturno durante todo el año, lo que repercutirá en el sector de la hostelería y en el empleo”, inciden.