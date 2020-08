Una vez expirado el plazo de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria para la provisión de diez plazas de agentes de Policía Local, Escala Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Loca General Grupo C, subgrupo C1, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2018 y de conformidad con la Base número 5.1 de las bases que rigen la convocatoria, se ha procedido a confeccionar las listas provisionales de aspirantes de dicha convocatoria a los efectos de dar continuidad al proceso selectivo. En este sentido, hay que recordar que, de las diez plazas ofertadas, ocho son pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre. Y, por otro lado, las dos plazas restantes, también pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, serán mediante el sistema de concurso, en turno de movilidad sin ascenso.

De esta forma, para las ocho plazas de oposición libre se ha presentado un total de 537 aspirantes, de los cuales 505 han sido admitidos provisionalmente, mientras que 32 han sido excluidos por diferentes motivos, entre ellos, no aportar fotocopia del DNI, no aportar resguardo del abono de los derechos de examen o porque la solicitud empleada no se ajusta al modelo y/o no recoge la manifestación de que el aspirante reúne las condiciones exigidas en la Base Tercera. Y, en cuanto a la convocatoria para las dos plazas restantes, mediante sistema de concurso interno, en turno de movilidad sin ascenso, se ha presentado un total de 24 aspirantes, de los que 21 han sido admitidos provisionalmente y tres excluidos por motivos varios.

Una vez se publique la lista de admitidos y excluidos provisionales a dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, cuestión que sucederá en los próximos días, las personas interesadas tienen un plazo de diez días hábiles para poder llevar a cabo la subsanación de errores correspondientes.