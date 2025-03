De las torrijas a los gañotes de Ubrique: Esta es la receta que podrás hacer en casa para endulzar la Cuaresma

El recetario de la Semana Santa y la Cuaresma es muy variado. Esta época del año es muy especial para la gastronomía ya que por cuestiones religiosas existen restricciones a determinados alimentos, como la carne. Así que no es de extrañar que durante este tiempo se sustituya por productos de la huerta como los alcauciles, chícharos o berzas, entre otros platos de Cuaresma.

Sin embargo, la espera hasta que comience la Semana Santa se hace mucho más dulce gracias a sus postres más típicos. La reina de todas es la torrija, pero también hay otros dulces muy famosos en Cádiz, como los bollos de Arcos, roscos de vino de Chiclana y los gañotes de Ubrique.

De estos últimos son de los que hablaremos hoy para que puedas prepararlos en casa. Siguiendo las indicaciones de Cosas de Comé, los gañotes “es una masa de harina, aceite y huevo aromatizada con canela y ralladura de limón”. Esta especie de rosquilla aromática en forma de espiral lleva como ingrediente huevos, cascarones de huevo de aceite de oliva, azúcar, harina, canela molida, ralladura de limón y ajonjolí. Toda una delicia para ir disfrutando de su sabor antes de la Semana Santa. A continuación, podrás seguir los pasos de la receta de Despensa de Recuerdos, cocina tradicional de la Sierra de Cádiz.

Ingredientes

Una docena huevos

Un kilo azúcar

Seis cascarones de huevo, bien llenos de aceite de oliva

Harina, la que admita

Ajonjolí

Matalahúva

La cascara de un limón

La ralladura de 2 o 3 limones

Cuatro ramas canela

Un puñadito de almendras

Aceite para freír

Cómo preparar esta receta

Lo primero es tostar el ajonjolí y la canela. A continuación, calentar el aceite, freir las almendras y, una vez que estén fritas y las saquemos de la sartén, añadir al aceite la matalahúva y la cáscara de limón. Colamos el aceite y reservamos las especias. Trituramos el ajonjolí, la canela, las almendras, la matalahúva y la cáscara de limón. Cascamos los huevos, los batimos y le incorporamos la harina, el azúcar, la ralladura de los limones, el aceite y el triturado. Mezclamos hasta que quede una masa homogénea y fácil de trabajar y la dejamos reposar unos 30 minutos, aproximadamente.

Trabajamos las porciones de masa dándole forma redonda y alargada, después la vamos enrollando en las cañas y los freímos inmediatamente en abundante aceite. El aceite deberá estar a una temperatura media para que no se queden crudos por dentro. Es importante freír inmediatamente los gañotes para evitar que la masa quede adherida a la caña, ya que si los ponemos en la encimera o en la mesa se nos aplastarían y nos costaría más trabajo retirarla después. Cuando estén fritos y atemperados, retiramos la caña con cuidado de que no se rompan los gañotes y será en ese momento cuando comprobaremos si tenemos que freírlo otra vez o no, porque la masa se haya quedado cruda.