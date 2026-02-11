Estos son los hoteles de Cádiz que han dado alojamiento a los vecinos de Grazalema, Setenil, Olvera y Vejer afectados por el temporal

La red de hoteles de la Diputación de Cádiz, administrada por Tugasa, ha acogido a los vecinos afectados por el temporal de Grazalema, Setenil, Olvera y Vejer en sus instalaciones. Durante estos días ha ofrecido 322 comidas (de las cuales, 234 han sido almuerzos o cenas, y 88 desayunos) y 89 pernoctaciones a personas afectadas por el temporal en la provincia de Cádiz.

Estas cifras corresponden al periodo comprendido entre el martes 3 de febrero y el domingo 8 de febrero. La presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, comunicaba al inicio del temporal que los alojamientos de Tugasa estarían disponibles para las personas que hayan tenido que abandonar sus casas como consecuencia de las intensas lluvias que están azotando especialmente a la provincia gaditana.

Así, habitantes de Grazalema han sido asistidos en los hoteles que esta red tiene en los municipios de Zahara (hotel ‘Arco de la Villa’) y de El Bosque (hotel ‘Las Truchas’). Por su parte, la red de Diputación prestó asistencia, además, a personas afectadas en sus alojamientos de Setenil de las Bodegas (‘El Almendral’), Olvera (‘Sierra y cal’) y Vejer de la Frontera (‘Convento de San Francisco’). En el caso de estos tres últimos hoteles, se ha acogido a habitantes desalojados de los propios municipios donde se ubican estas instalaciones, es decir: Setenil, Olvera y Vejer, respectivamente.

Desde la red Tugasa se informa de que, desde el inicio del temporal, sus responsables han estado en contacto con personal de los Ayuntamientos de Grazalema, Zahara, Ubrique, Setenil, Olvera y Vejer, para atender las peticiones de ayuda a vecinos y vecinas perjudicados por las inundaciones. Por otra parte, Tugasa explica que no existe equivalencia entre el número de pernoctaciones y el de comidas (que engloban desayunos, almuerzos y cenas), porque las comidas también se han ofertado a personas que estaban albergadas en viviendas ajenas a la red de Diputación y que, en muchos casos, no contaban con víveres suficientes para el total de huéspedes.

En este sentido, el hotel de Zahara, Arco de la Villa, es el que más menús ha ofrecido durante los últimos días, hasta el punto de que incluso personas voluntarias de la localidad acudieron al establecimiento para ayudar en estas tareas junto al personal de Arco de la Villa.