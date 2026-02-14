Estos son los conciertos gratuitos del Carnaval de Cádiz 2026: todos los artistas que actuarán en la céntrica plaza de San Antonio

La gran protagonista del Carnaval de Cádiz es la música. No solo con coplas se festeja esta fiesta de Interés Turístico Internacional, también con los diferentes estilos musicales de los artistas confirmados cada año para actuar en la céntrica plaza San Antonio.

Un año más, este escenario volverá a encenderse y a convertirse en el epicentro de la música y del mejor ambiente. Tras un largo de día disfrutando de las coplas y de la gastronomía gaditana por sus calles del centro histórico, la guinda del pastel llega con los conciertos de la plaza San Antonio.

El ciclo Cádiz Sonora 2026 será el encargado de ofrecer una programación musical complementaria durante los días grandes de la fiesta. Una propuesta pensada para públicos diversos, con citas nocturnas de gran repercusión y también formatos familiares, en un espacio que concentra además actos emblemáticos del Carnaval.

Estos conciertos son gratuitos, permitiendo así disfrutar de la música al aire libre y descubrir nuevos géneros musicales. En este sentido, Judeline será la artista encargada este domingo, 15 de febrero, de llenar de ritmo, duende y pasión cada uno de los rincones de esta céntrica plaza con su voz y estilo personal; con un espectáculo que comenzará a las 22:00 horas.

La semana más musical del carnaval

Tras la actuación de Judeline, durante la semana le sucederán diferentes artistas como Denisdenis y Miss Cafeína (miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas), Pastora Soler (jueves 19 de febrero a las 22:00 horas), G5: Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Tomasito, Bombo Infierno y Diego Ratón (viernes 20 de febrero a las 22:00 horas), Vera Fauna y Lori Meyers (sábado 21 de febrero a las 21:00 horas) y Luli Pampín (domingo 22 de febrero a las 12:00 horas), como cierre infantil al ciclo musical de este año.

Con Cádiz Sonora, el Carnaval suma una banda sonora que amplía la experiencia más allá de las coplas y las calles, con conciertos que convierten San Antonio en punto de encuentro para gaditanos y visitantes. Una opción ideal para quienes quieren disfrutar del Carnaval también desde la música en directo, en un entorno céntrico y muy ligado a la celebración.