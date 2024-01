Este es el curioso significado de las iniciales del Gran Teatro Falla de Cádiz

Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Son muchas las curiosidades que giran en torno al Gran Teatro Falla, así que si alguna vez tienes la oportunidad de visitar las entrañas del Templo de los Ladrillitos Coloraos podrás descubrir sus secretos. Ahora bien, hay algo que ha sorprendido a los amantes del Carnaval de Cádiz estos días y es la marca GTF.

Si alguna vez has ido al Gran Teatro Falla habrás podido comprobar que esta marca está muy presente, al igual que en algunos productos de merchandising que podrás comprar en la capital gaditana. Pero quizás nunca te has parado a pensar el significado de este logo, porque lo has podido relacionar con el nombre del Teatro.

Pues según explica Paco Mesa, el que fuera conserje del teatro durante muchos años, en su cuenta de Facebook, es que GTF no significa Gran Teatro Falla, sino que su creador ideó el logotipo para denominar al Carnaval de Cádiz durante la dictadura ‘Fiestas Típicas Gaditanas’. Siendo así la manera en la que se le conocía.

Esta marca fue creada por Luis de la Vega, jefe de maquinaria del Teatro Falla durante 30 años. Su logotipo se leía realmente como FTG, pero se proyecta cada día sobre el telón como si fuera GTF, usándose también para hacer merchandising. A continuación, te dejamos el escrito que Paco Mesa publicó hace un año en su Facebook donde explica su significado en ‘Memorias del Falla. El logotipo’:

«Se acaba de presentar el logotipo de la futura Casa del Carnaval. Me guardo mi opinión sobre el. Pero no es de este logotipo del que hoy quiero hablar. Ya escribí sobre este tema alguna vez pero creo que es justo reiterarme. Existen tres siglas en Cádiz con la que muchas han hecho y siguen haciendo su agosto. Las vemos reproducidas en camisetas, tazas, llaveros, bolígrafos, etc. Me estoy refiriendo a tres letras, GTF, que vemos por todos sitios como imagen mas conocida del coliseo gaditano.

Pero lo que pocos saben es que esa marca fue creada por Don Luis de la Vega Romero, jefe de maquinaria del Teatro durante tres décadas. Hombre humilde que nunca se preocupó de registrar lo que creaba. Diseño suyo es también la cámara acústica del teatro y que también le copiaron teatros importantes de España. Aquellas siglas las creó y caló para poder proyectarlas en el Telón de boca del Falla durante los recesos. Y lo más importante; aquellas tres letras eran FTG, o sea Fiestas Típicas Gaditanas, no Gran Teatro Falla. En esa época la hizo Luis, que sigue vivo e inventando. Al reinaugurarse el teatro en el año 90 alguien cayó en la coincidencia de las siglas y se empezó a proyectar en el Telón el mismo logo que se usó en las Antiguas Fiestas Típicas.

Sirva este escrito para que Cádiz se entere quien creó ese logo que tantos mercaderes se apropiaron sin siquiera mencionar su procedencia ni su autor. Así que ya sabéis, si compráis una camiseta con las tres letras que sepáis que lleváis una publicidad de las Fiestas Típicas Gaditanas. Y sobre todo al César lo que es del César».