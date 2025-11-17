Así será el fin de semana de los esteros y salinas en San Fernando: rutas guiadas por sus senderos, degustaciones gratuitas y mucho más

Una de las rutas guiadas será por el sendero de la Punta el Boquerón

Una de las riquezas ecológicas de las que presume San Fernando son sus esteros y salinas, que forman parte del Parque Natural Bahía de Cádiz. Para conocer el papel que juega este entorno natural en la localidad y poner en valor este patrimonio natural, cultural y turístico de la ciudad, se celebrará la Semana de los Esteros.

Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de San Fernando, está repleta de actividades gratuitas. Su programación incluye más de una quincena de actividades gratuitas, diseñadas para todos los públicos, que combinan naturaleza, ciencia, arte, deporte, gastronomía y tecnología, convirtiendo a San Fernando en un referente en la promoción del turismo responsable y la educación ambiental.

La Semana de los Esteros se celebrará del 20 al 23 de noviembre. En la inauguración de este jueves, 20 de noviembre, se llevará a cabo un acto de presentación en el Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, donde se darán a conocer los objetivos y actividades. Asimismo, habrá un taller de realidad virtual sobre los fondos marinos, para todos los públicos.

Rutas, talleres y visitas guiadas

La programación también incluye rutas guiadas por espacios emblemáticos como el Sendero Tres Amigos–Río Arillo, el Sendero Punta del Boquerón o el Sendero del Carrascón, además de una Ruta Sostenible en Coche Eléctrico por el saco interno de la Bahía y una Ruta Cicloturista por la EuroVelo 8.

También experiencias educativas y artísticas como el Taller de Astronomía y Observación del Cielo Nocturno, el Taller de Pintura Natural Naturaleza Viva en Familia, y el Taller Científico El Laboratorio del Mar, destinado a jóvenes de 7 a 14 años, en el que se realizarán experimentos sobre la filtración y purificación del agua para fomentar la conciencia ambiental.

A su vez, también habrá visitas guiadas a la Salina San Vicente y al Jardín Botánico de San Fernando, donde se realizarán talleres de identificación de flora y exploración de los ecosistemas de marismas y pinares costeros.

El Centro de Visitantes acogerá una jornada de puertas abiertas con talleres y degustaciones, así como la exposición permanente Esteros y Salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz, en la que se mostrará la tradición salinera de la ciudad, su evolución y su relevancia ecológica.

En cuanto a la gastronomía, habrá degustación de productos de estero y vinos de la tierra, todo ello ambientado con música en directo para disfrutar de una jornada inolvidable.