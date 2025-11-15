Visita el Museo de Camarón por el Día Mundial del Flamenco: tiene entrada gratuita y es uno de los más importantes de España

Este domingo, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Flamenco y, para ello, te invitamos a descubrir uno de los lugares de referencia del flamenco más importante de España. El Centro de Interpretación de Camarón de la Isla se encuentra en San Fernando, la tierra que vio nacer a esta leyenda del flamenco.

Junto a la emblemática Venta Vargas se encuentra este espacio expositivo que pone en valor el legado del ilustre cantaor José Monje Cruz para rendirle homenaje a su figura. La entrada al museo es gratuita y se puede reservar a través de este enlace. Para este sábado hay pases a las 11:00, 12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas; mientras que para el domingo 16 de noviembre solo quedan entradas a las 10:00 y 13:00 horas.

Qué podrás ver en el Museo de Camarón

Antes de entrar en el Museo de Camarón, una estatua dedicada a la figura del cantaor te dará la bienvenida junto a la Venta Vargas. Una vez dentro del Centro Cultural, podrás recorrer dos plantas dedicadas a la vida y la trayectoria profesional de Camarón de la Isla, en un espacio de unos 1.200 metros. La visita comienza en el origen del cantaor isleño, narrando su infancia y los primeros años de vida del artista en San Fernando.

El Mercedes 300D restaurado es una de las piezas más llamativas de la colección del Museo de Camarón / JULIO GONZÁLEZ

Entre las piezas más llamativas de la exposición se encuentra el Mercedes 300D restaurado, uno de los coches del artista que luce en el patio del museo. Más que una ruta profesional, es emocional, pues toda la vida de esta leyenda del flamenco se representa en las fotos, álbumes familiares, vestimentas, notas, instrumentos, Grammys, discos de oro e incluso la Llave de oro del Cante que podrás encontrar en las salas ‘Leyenda’ y ‘Revolución’.