Este pequeño pueblo costero de Cádiz se llenará de arte y compás por el Día Internacional del Flamenco: flashmob y actuaciones en la peña flamenca

El próximo domingo, 16 de noviembre, se celebrará el Día Internacional del Flamenco. Por esta razón, los diferentes municipios de Cádiz han presentado su programación para conmemorar el día en que la UNESCO reconoció a la cultura andaluza como patrimonio de la humanidad.

Uno de los municipios gaditanos que se llenará de arte y compás por esta efeméride será Conil de la Frontera, que se encuentra inmerso en una amplia programación organizada por las delegaciones de Juventud y Cultura, junto a la Asociación Cultural ‘La Guitarra Poética’.

De esta manera, este sábado 15 de noviembre la plaza de España volverá a contar con una academia local para llenar de arte este céntrico lugar de Conil de la Frontera. A las 17:30 horas será la Academia de Eva Muñoz la encargada de amenizar la jornada. Mientras que el próximo sábado, 22 de noviembre, a las 17:00 horas, lo hará la Academia María J. Peña.

Asimismo, durante la semana, el centro de Conil se llenará de actuaciones, cante, charlas, recitales poéticos y un flashmob en la Torre de Guzmán. De manera que, este miércoles, 12 de noviembre a las 21:30 horas, la Peña Flamenca acogerá el cuadro flamenco ‘Las Esparteras’ y el jueves 13 de noviembre a las 21:30 horas un recital poético flamenco, a cargo del grupo poético Azahar. Además, la Torre de Guzmán será escenario del Flashmob de la Asociación Cultural Flamenca este viernes, 14 de noviembre, a las 17:00 horas, y la Peña Flamenca contará con el arpa flamenca de Ana Crismán a las 21:00 horas.

Con motivo del Día Internacional del Flamenco, este sábado 15 de noviembre, se le rendirá homenaje al cantaor conileño Salvador Periañez. Será a las 13:00 horas en la plaza Salvador Periañez donde se inaugurará un busto a esta figura del flamenco. El resto de la jornada flamenca continuará a las 14:00 horas con un aperitivo en la Peña Flamenca y a las 16:00 horas con un cuadro flamenco de Milagros Ventura.

El colofón de esta festividad será el domingo 16 de noviembre a las 12:30 horas en plaza España que contará con la actuación de Academia La Triada. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, la Casa de la Cultura acogerá a la Compañía Santiago de Fuentes.