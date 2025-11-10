El pequeño pueblo de la sierra de Cádiz que vivirá una recreación histórica de película con la lucha entre bandoleros y tropas francesas por sus calles

En el corazón de la sierra de Cádiz, rodeado de montañas y una frondosa vegetación, emerge un pueblo con historia: El Bosque. Un municipio gaditano que contará su historia este fin de semana, haciendo un viaje al pasado para celebrar la valentía de todo un pueblo que supo levantarse contra el asedio de las tropas francesas en 1810.

Esta gesta le valió la concesión del título de Villa y es la referencia para la celebración de una de las recreaciones históricas más relevantes de la provincia de Cádiz y del conjunto de Andalucía. Este año, la recreación histórica cumple su decimoquinta edición y se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre.

Con motivo de este aniversario la recreación contará con actividades extra, que se sumarán a las representaciones de escenas costumbristas donde las tropas francesas y los guerrilleros serán los absolutos protagonistas. Durante estos días también habrá un mercado tradicional y se podrá disfrutar de la gastronomía y del buen ambiente por sus calles.

La Diputación de Cádiz colabora un año más, junto al Ayuntamiento de la localidad, con la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque en la organización de esta recreación que volverá a contar con la participación de más de 250 voluntarios y voluntarias de este colectivo que recrearán escenas acaecidas en el pueblo hace más de dos siglos y llenarán de color las calles de la localidad vestidos con ropajes de la época.

Programación Recreación Histórica de la Villa El Bosque

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

18:00 horas. Recreación infantil (alumnado del C.E.I.P. Albarracín de El Bosque). Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. 18:45 horas. Desfile inaugural. Plaza de toros, plaza de la Constitución.

Plaza de toros, plaza de la Constitución. 19:30 horas. Inauguración de la XIV Recreación Histórica Villa de El Bosque a cargo del alcalde D. Rubén Corrales Corbacho y el Presidente de la Asociación Histórico Cultural ‘Villa de El Bosque’ D. Antonio Domínguez Durán. Entrega de reconocimientos. Concesión del título de Guerriller@ de Honor. Plaza de la Constitución.

a cargo del alcalde D. Rubén Corrales Corbacho y el Presidente de la Asociación Histórico Cultural ‘Villa de El Bosque’ D. Antonio Domínguez Durán. Entrega de reconocimientos. Concesión del título de Guerriller@ de Honor. Plaza de la Constitución. 20:45 horas. Recreación histórica. El Bosque se levanta contra el invasor. Llegada de las tropas francesas y primer ataque guerrillero. Represalias francesas: el ejército napoleónico venga el ataque sufrido. Entorno de la plaza de la Constitución.

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

11:30 horas. Pasacalles. Plaza de toros/plaza de la Constitución.

12:30 horas. Recreación histórica. Llegada del guerrillero Andrés Ortiz de Zárate, apodado ‘El Pastor’, reclutando guerrilleros bosqueños por el valor demostrado. Plaza de la Constitución.

reclutando guerrilleros bosqueños por el valor demostrado. Plaza de la Constitución. 13:15 horas. Recreación histórica: vida cotidiana en El Bosque en 1810, paso de las tropas francesas y emboscada. Entorno de la plaza de la Constitución.

Entorno de la plaza de la Constitución. 18:30 horas. Pasacalles. Casco antiguo de El Bosque.

19:00 horas. Recreación histórica. El rey José I Bonaparte llega a El Bosque y pasa la noche del 27 de febrero de 1810. Entorno de la plaza de la Constitución.

Entorno de la plaza de la Constitución. 19:30 horas . Representación teatral: danza del fuego . Entorno de la plaza de la Constitución.

. Entorno de la plaza de la Constitución. 20:00 horas. Recreación artística: ‘Los desastres de la guerra’ (escenas para el olvido). Representación de los grabados de Goya. Puerta de la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe. Con la colaboración de la Agrupación Musical ‘Juan Aguilar’.

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE