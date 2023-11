Una ruta de senderismo en Cádiz con vistas espectaculares de la Sierra de Grazalema

Una vez que llega el otoño los senderistas se arman de su calzado más cómodo, gorra, mochila, GPS y prismáticos para adentrarse en la aventura de disfrutar de los encantos de la naturaleza. En búsqueda de nuevas sensaciones, paz y tranquilidad, muchos se decantan por hacer rutas de senderismo por la Sierra de Cádiz en sus días libres. De esta manera disfrutan de las maravillas que ofrece la naturaleza, como unos excelentes miradores naturales, fauna y flora.

En la provincia de Cádiz podrás encontrar múltiples rutas y senderos para desconectar de la rutina del día a día. En alguno de ellos descubrirás cascadas, ríos, tumbas megalíticas, yacimientos arqueológicos o vistas espectaculares a la costa gaditana. En esta ocasión te traemos una ruta poco conocida pero que despierta el interés del visitante.

Se trata del sendero Cerro Coros, una ruta circular de 3.194 metros de longitud, dos horas de duración aproximadamente y de dificultad media. El recorrido de este sendero te llevará a descubrir unas vistas panorámicas sin igual de la Sierra de Grazalema. Para iniciar este recorrido deberás saber que comienza junto al aparcamiento acondicionado para el mirador del Puerto de las Palomas, a casi 1.200 metros sobre el nivel del mar.

Durante su ascenso irás acompañado por los pinsapos, árboles singulares y emblemáticos de este Parque Natural. A la izquierda, junto a la garganta de Higueroba, sube zigzagueante la carretera que asciende al Puerto de las Palomas y que, de un lado, deja el pinsapar de la Sierra del Pinar, y del otro, el Monte Prieto, ladera más arbustiva debido al incendio que tuvo lugar en 1992.

A medida que vayas ascendiendo se vislumbra en la distancia las imponentes paredes de la Garganta Verde y los cientos de buitres que allí anidan, levantando el vuelo con las primeras corrientes de la mañana. A medida que vayas avanzando los árboles de gran porte que nos han ido acompañando comienzan a escasear, para dar paso a encinas aisladas, cada vez más achaparradas, y un monte bajo de esparto, escobas y majuelos. Se va abriendo también la vista sobre el embalse de Zahara-El Gastor, con sus aguas turquesas y, al fondo como dos atalayas, las poblaciones de Zahara de la Sierra y Algodonales.

Continuamos la ruta hacia el este podrás ver un peñón conocido como Tajo Lagarín (o Algarín) sobre la población de El Gastor, y al fondo la emblemática villa de Olvera, así como unas vistas increíbles sobre la ribera del Gaidovar. El sendero llega a su fin cuando cruzas el Cerro Coros. Allí el ganado pasta tranquilamente junto a aves como tarabillas y collalbas, que picotean en busca de insectos, mientas verderones y jilgueros recolectan los frutos del majuelo. Escondido sobre la roca podrás observar el azul del roquero solitario y sobre nosotros, con un poco de suerte, el majestuoso vuelo del águila real.

Deberás saber que para realizar este sendero no es necesario pedir permiso, pero no se permite salirse del sendero ya que es una zona sensible por el anidamiento de especies de aves protegidas. Si vas a hacer esta ruta recuerda cerrar las cancelas al pasar y llevar a los perros atados por tratarse de un monte público con aprovechamiento ganadero.