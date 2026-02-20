Qué hacer este segundo fin de semana de Carnaval en la Bahía de Cádiz: Gran Carrusel de Coros, chirigotas, gastronomía, cabalgatas y mucho más

Cádiz, Chiclana, San Fernando, Puerto Real y El Puerto vivirán un segundo fin de semana de carnaval por todo lo alto

Aún con la miel en los labios de haber disfrutado de un primer fin de semana del Carnaval de Cádiz por todo lo alto, son muchos que ya han recargado pilas para disfrutar del segundo fin de semana carnavalesco. Municipios de la Bahía de Cádiz como San Fernando, Chiclana, Puerto Real, El Puerto y la propia ciudad gaditana, contarán con un amplio programa de actividades para que vivas un ambiente inolvidable.

Así que si no sabes qué hacer este fin de semana no te preocupes, aquí te traemos todos los planes que te ofrecerán estos municipios gaditanos desde este viernes, 20 de febrero, y hasta el domingo 22. ¡Toma nota de todo y no te pierdas nada!

San Fernando

VIERNES 20 DE FEBRERO

15.00 horas, en el centro de congresos Cortes de la Real IsLa de León, Concurso Infantil de Agrupaciones Ramón de la Rosa, en el que se darán cita las agrupaciones infantiles que han participado en el COAC

16.00 horas. Chirigota juvenil 'Los Lamine Yamal de Santa María del Mar'

17.00 horas. Comparsa de Martínez Ares, 'Los humanos'

18.00 horas. Concurso de El Timón, con la actuación de 'Las Lobas', comparsa de José Cruz; 'Nos hemos venío arriba', chirigota de Écija (a las 21.00 horas); 'Los amish del mono, fuimos a por piononos', chirigota del Peluca (a las 22.00 horas)

19.00 horas. Coro de Luis Rivero, 'ADN'

20.00 horas. Coro de San Fernando, 'El Reino de los Cielos'

SÁBADO 21 DE FEBRERO

12.00 horas. Exhibición de tanguillos a cargo de las academias de baile flamenco de la localidad

13.00 horas. Chirigota de El Lejía, 'El marqués de la paguita' (concurso de El Timón)

(concurso de El Timón) 13.45 horas. Entrega del Premio Timón de Oro al Selu

14.00 horas. Chirigota del Sheriff, 'Los semicuraos'

15.00 horas. Comparsa de Nene Cheza, 'Los pájaros carpintero' (concurso de El Timón)

16.00 horas. Chirigota Los Pibes, 'Los hombres de Paco (concurso de El Timón)

18.00 horas. Chirigota de El Búho 'Habemus papa' (concurso de El Timón)

(concurso de El Timón) 21.00 horas. Cuarteto del Gago '¡Qué no vengan!'

22.00 horas. Chirigota de Diego Letrán 'Seguimos cayendo mal' (concurso de El Timón)

(concurso de El Timón) Habrá también degustaciones en las carpas de las peñas desde las 13.00 horas: Papas aliñás en Los Pollitos, Papas aliñás en los Salesianos (alameda Moreno de Guerra), Pringá popular en El Plumero, Papas a la gallega en Los Catavinos, Garbanzos con langostinos en El Perete, Costilla con papas en Sal de Coplas, Sopa de tomate en Con Sabor a Cañaílla y Papas Bravas en la FIPE

DOMINGO 21 DE FEBRERO

De 12.00 a 14.00 horas. Cabalgata de Carnaval, con el siguiente recorrido: avenida Constitución, Carretera de Camposoto, Luis Milena, Real y plaza del Rey.

14.00 horas. Comparasa de El Chapa y Raúl Cabrera 'El desguace'

15.00 horas. Chirigota del Bizcocho, 'Shhhh!'

16.00 horas. Chirigota de Rober Gómez 'Los Robins' (concurso de El Timón)

17.00 horas. Chirigota de Miguel Llul 'Una chirigota en teoría' (concurso de El Timón)

18.00 horas. Chirigota de El Búho 'Habemus papa' (concurso de El Timón)

19.00 horas. Concurso de disfraces de la FIPE

Ambiente en la plaza del Rey durante los actos del Carnaval de San Fernando

Chiclana

VIERNES 20 DE FEBRERO

16:30 horas. XXVIII Pasacalles infantil. Recorrido: aparcamiento campo de fútbol, calle Goya, San Antonio, Mendizabal, plaza de Andalucía, plaza de España, alameda del Río, la Plaza, Mendaro, plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución, La Vega, La Fuente y llegada al Anfiteatro de la Alameda del Río.

Recorrido: aparcamiento campo de fútbol, calle Goya, San Antonio, Mendizabal, plaza de Andalucía, plaza de España, alameda del Río, la Plaza, Mendaro, plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución, La Vega, La Fuente y llegada al Anfiteatro de la Alameda del Río. 19:00 horas. Pasacalles de agrupaciones callejeras por las calles del centro.

20:30 horas. Gran Carrusel de Coros. Coro de Cádiz ‘ADN’ de Luis Rivero, Coro de Cádiz ‘El Sindicato’ de Julio Pardo, Coro de Cádiz ‘Las Mil Maravillas’ de Antonio Bayón, Coro de Chiclana ‘La Ciudad Perfecta’ de Jesús Rivera y Álvaro García, Coro infantil de Chiclana ‘La Perla de Cádiz, de Juan Antonio y Luis Ramón Gutiérrez. Recorrido: calle La Vega, Padre Caro, La Plaza, Mendaro, Plaza de Jesús Nazareno y Constitución.

Coro de Cádiz ‘ADN’ de Luis Rivero, Coro de Cádiz ‘El Sindicato’ de Julio Pardo, Coro de Cádiz ‘Las Mil Maravillas’ de Antonio Bayón, Coro de Chiclana ‘La Ciudad Perfecta’ de Jesús Rivera y Álvaro García, Coro infantil de Chiclana ‘La Perla de Cádiz, de Juan Antonio y Luis Ramón Gutiérrez. Recorrido: calle La Vega, Padre Caro, La Plaza, Mendaro, Plaza de Jesús Nazareno y Constitución. 22:00 horas. Fiesta de carnaval en la carpa. Grupo After Five.

23:30 horas. DJ Álvaro Narváez.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

14:00 horas. Actuaciones carnavalescas: chirigota infantil de Chiclana ‘Las Peloteras’, Cuarteto de Cádiz ‘Crónica de una muerte más que anunciada’.

17:00 horas. Gran Cabalgata del Humor con salida en Avda. Juan Carlos I.

20:00 horas. Entrega de reconocimientos de cabalgata del humor.

21:30 horas. Actuación carnavalesca comparsa de Cádiz ‘DSAS3’

23:00 horas. Fiesta de carnaval en la carpa. DJ Fran Rodríguez.

Cádiz

VIERNES 20 DE FEBRERO

16:00 – 20:00 h. Juegos temáticos ‘Alicia en el país de las maravillas’ y Certamen de coplas para la cantera en San Juan de Dios.

y Certamen de coplas para la cantera en San Juan de Dios. 18:00 h. Mesa redonda sobre la vida y obra de Paco Alba (organizada por el Doctor en Historia, Santiago Moreno, en colaboración con la Peña Paco Alba) y Actuación de la Antología de Paco Alba. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

19:30 h. “Cádiz canta con luz propia” . Actuación: Las Beduínas. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

. Actuación: Las Beduínas. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17). 20:30 h. “Cádiz canta con luz propia”. Actuación: El chiridúo. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

22:00 h. Concierto de G5 en San Antonio.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

12:00 h. Final del Concurso de Tanguillos.

12:30 h. y 14:15 h. “Del Carnaval de Cádiz y sus vinos” Cata cultural . Con visita guiada + música (2 sesiones). En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

. Con visita guiada + música (2 sesiones). En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17). 13:00 h. Carrusel de coros por La Viña y Mentidero . A partir de las 13:00 h. Carrusel 1 de coros: Las Gladitanas; ADN; Los Matarratas; A pico y pala; Los Caletarios; La Carnicería; La Viña del Mar; El Sindicato; Los Gipsy Kay. Lugar: La Viña (circuito: Calle de la Palma → Cristo de la Misericordia → Corralón de los Carros → San Félix). A partir de las 13:00 h. Carrusel 2 de coros: La Marinera; ¡Que pechá de paja!; Las Mil Maravillas; La Perla de Cádiz; La Ciudad Perfecta; Tu Muralla; Al Garete; Dame Veneno; Los Mentirosos. Lugar: Plaza del Mentidero. A partir de las 13:00 h. Carrusel 3 de coros: La Esencia; El Reino de los Cielos; Café Puerto América. Lugar: Plaza de Candelaria.

. A partir de las 13:00 h. Carrusel 1 de coros: Las Gladitanas; ADN; Los Matarratas; A pico y pala; Los Caletarios; La Carnicería; La Viña del Mar; El Sindicato; Los Gipsy Kay. Lugar: La Viña (circuito: Calle de la Palma → Cristo de la Misericordia → Corralón de los Carros → San Félix). A partir de las 13:00 h. Carrusel 2 de coros: La Marinera; ¡Que pechá de paja!; Las Mil Maravillas; La Perla de Cádiz; La Ciudad Perfecta; Tu Muralla; Al Garete; Dame Veneno; Los Mentirosos. Lugar: Plaza del Mentidero. A partir de las 13:00 h. Carrusel 3 de coros: La Esencia; El Reino de los Cielos; Café Puerto América. Lugar: Plaza de Candelaria. 13:00 – 18:00 h. La Cantera Callejea (Palillero, Candelaria y San Juan de Dios).

18:00 h. Cabalgata del Humor por el centro de Cádiz.

20:00 h. CONCIERTO DE LA CAMERATA L’ISTESSO TEMPO DE CÁDIZ. “Cien años de Carnaval” Dirigido por José Luis López Aranda. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

“Cien años de Carnaval” Dirigido por José Luis López Aranda. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17). 21:00 h. Conciertos en San Antonio: Vera Fauna y Lori Meyers.

12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil en plaza de San Antonio: Carnavalati infantiliti con karaoke, talleres y la oca carnavalera.

Ambiente del carnaval de la calle en Cádiz / MIGUEL GÓMEZ

DOMINGO 22 DE FEBRERO

12:00 h. Concierto de Luli Pampín en San Antonio.

12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil, Casa del Carnaval, Academia de pequeños carnavaleros , Concurso infantil de disfraces y La fantasía del Carnaval en Plaza San Antonio.

, Concurso infantil de disfraces y La fantasía del Carnaval en Plaza San Antonio. 12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil, Gran Piñata del Carnaval y Parque Mágico de la Fantasía en plaza Ana Orantes.

13:00 h. “ CHIRIMURGA” Taller de batería para murga uruguaya. Impartido por Jonás de León. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17).

Taller de batería para murga uruguaya. Impartido por Jonás de León. En Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17). Carruseles de coros y Dos palos al botellón con cuartetos en la Catedral a partir de las 13:00 h. A partir de las 13:00 h. Carrusel 1 de coros: La Carnicería; Café Puerto América; Dame Veneno; ¡Que pechá de paja!; Los Mentirosos; La Marinera; La Ciudad perfecta; El Sindicato; Tu Muralla; Los Caletarios; Los Gipsy Kay; El Reino de los Cielos; Las Gladitanas; Al Garete. Lugar: Plaza de Abastos / Mercado Central (rodeando la plaza). A partir de las 13:00 h. Carrusel 2 de coros: A pico y pala; Tu Muralla; Los Matarratas; Las Mil Maravillas. Lugar: Plaza de Mina.

a partir de las 13:00 h. A partir de las 13:00 h. Carrusel 1 de coros: La Carnicería; Café Puerto América; Dame Veneno; ¡Que pechá de paja!; Los Mentirosos; La Marinera; La Ciudad perfecta; El Sindicato; Tu Muralla; Los Caletarios; Los Gipsy Kay; El Reino de los Cielos; Las Gladitanas; Al Garete. Lugar: Plaza de Abastos / Mercado Central (rodeando la plaza). A partir de las 13:00 h. Carrusel 2 de coros: A pico y pala; Tu Muralla; Los Matarratas; Las Mil Maravillas. Lugar: Plaza de Mina. 20:00 h. Quema de la Bruja Piti en Puerta de Tierra, clausurando la fiesta.

Puerto Real

VIERNES 20 DE FEBRERO

A partir de las 11:00 horas, por diversas calles de Puerto Real, pasacalles escolares, organizados por los colegios de la localidad.

17:00 horas, en la Plaza de Jesús, merienda carnavalesca, con degustación de chocolate con churros.

17:00 horas, en la Plaza de Jesús, Muestra Local de Baile por Tanguillos , con la participación de las academias de la localidad.

, con la participación de las academias de la localidad. 18:00 horas, en el Centro Cultural Iglesia San José, Concurso de Romanceros.

20:30 horas, en la calle de la Plaza, muestra de agrupaciones carnavalescas , con la participación de agrupaciones de la localidad.

, con la participación de agrupaciones de la localidad. 23:00 horas, en la Carpa instalada en la Plaza del Poeta Rafael Alberti, baile de disfraces, con la actuación de Rockayla, Mirror Ball, Dj Nazaret Sánchez y Dj Álvaro Narváez.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

A partir de las 09:00 horas, activación especial mundial de radio, por parte de la sección comarcal de la Unión de Radioaficionados Españoles de San Fernando (URE). Cada contacto recibirá una tarjeta QSL reproduciendo el cartel de Carnaval.

12:00 horas, en el Centro Cultural San José, cuentacuentos de carnaval, organizado por el Ateneo Literario de Artes y Ciencias.

12:00 horas, en la Plaza de San Telmo, VII Albondigada Popular, con degustación de ALBÓNDIGAS y actuaciones carnavalescas. Organizada por la Cofradía de la Borriquita.

12:00 horas, en la calle Barragán, III degustación de Salpicón de Marisco, con actuaciones carnavalescas. Concurso al mejor repertorio. Organiza: Peña Cádiz C.F.

con actuaciones carnavalescas. Concurso al mejor repertorio. Organiza: Peña Cádiz C.F. 20:00 horas, en la calle de la Plaza, Carnaval Feminista, con la actuación de las chirigotas ¿Qué Coño Quieres Ahora? y Siempre Igual, la comparsa Las Muñecas y los romanceros ‘Cibeles no conduzcas’, ‘La madre que lo parió’, ‘Un romancero de pelo’ y ‘El tiempo entre costuras’,

23:00 horas, en la Carpa instalada en la Plaza del Poeta Rafael Alberti, Baile de Disfraces, con la actuación de Malamanera, Aquél 20 De abril, Dj Chato y Dj Nazaret Sánchez.

DOMINGO, 22 DE FEBRERO

17:00 horas. Cabalgata del Humor, que partiendo de JARDÍN BAHÍA recorrerá las calles Teresa De Calcuta, Sagasta, De la Plaza y Ancha, hasta llegar a la Plaza del Poeta Rafael Alberti.

que partiendo de JARDÍN BAHÍA recorrerá las calles Teresa De Calcuta, Sagasta, De la Plaza y Ancha, hasta llegar a la Plaza del Poeta Rafael Alberti. Al finalizar la Cabalgata, en la Plaza del Poeta Rafael Alberti: Imposición de la Serpentina De Plata a Juan Andrés Lomares Lanza, por su dedicación a la Cabalgata del Carnaval de Puerto Real, lectura del fallo del jurado del concurso de disfraces y despedida y quema del Jartible del Carnaval, encarnado por José Antonio González Boy.

El Puerto

VIERNES 20 DE FEBRERO

18:30 horas. Actuación de las dos agrupaciones de la cantera portuense: la comparsa 'Los granujas' y el cuarteto 'Las vecinas de Doña Blanca' en la Plaza del Castillo.

19:30 horas. Proclamación de Coquineros y Coquineras en la Plaza del Castillo

20:00 horas. Pregón a cargo de Jesús Manuel Selma, 'El Melli de El Puerto', en la Plaza del Castillo

21:00 horas. Actuación de la chirigota 'Los que la tienen de mármol', chirigota de El Molina, en la Plaza del Castillo.

chirigota de El Molina, en la Plaza del Castillo. 22:00 horas. Actuaciones de 'El Cuarteto Inclusivo', 'La palabra de Cádiz', 'Las manos de Cádiz', 'Salud, gaditanismo y libertad' y la comparsa de Madrid 'Los Desalmaos'.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

12:00 horas. Tributo K-Pop y Fiesta Infantil con castillos hinchables en la Plaza del Castillo.

16:30 horas. Cabalgata de Carnaval . Itinerario: Valdés, Plaza de Elías Ahuja, Santa Lucía, Plaza de España, Vicario, Ganado, Plaza de la Herrería, Ribera del Río, Plaza de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Avenida Micaela Aramburu, en la Plaza del Polvorista

. Itinerario: Valdés, Plaza de Elías Ahuja, Santa Lucía, Plaza de España, Vicario, Ganado, Plaza de la Herrería, Ribera del Río, Plaza de los Majaras, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Avenida Micaela Aramburu, en la Plaza del Polvorista 19:00 horas. DJ Los Calvizos en la Plaza del Castillo.

19:00 horas. Actuaciones de 'El Cuarteto Inclusivo', 'La palabra de Cádiz', 'Las manos de Cádiz' y 'Salud, gaditanismo y libertad' en la Plaza de la Herrería.

21:00 horas. Carrusel de Coros, con salida desde Plaza de España.

DOMINGO 22 DE FEBRERO