Uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España se va de Carnaval: todos los actos, actuaciones y horarios

Vejer ya calienta motores para disfrutar de su carnaval 2026. Tras la presentación oficial del cartel anunciador de las fiestas, obra de la artista vejeriega Ana Ponce Sánchez, titulada ‘Sopla el Carnaval’, el Carnaval de Vejer se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo. De esta manera, el color, las serpentinas, los cantes y sonidos llenarán las calles blancas de este pueblo de Cádiz hasta que el famoso pito marque el cierre de la fiesta.

El Ayuntamiento de Vejer ha dado a conocer la programación organizada por la Delegación Municipal de Fiestas, que arrancará este viernes, 20 de febrero, con el tradicional Concurso de Agrupaciones en el Teatro Municipal “San Francisco”. El sábado 21 se celebrará la Piñata Infantil, y por la tarde tendrá lugar la entrega del Pito de Oro del Carnaval 2026 a la Peña Carnavalesca “La Bajada de la Bolsa”, seguida del pregón a cargo de Francisco Javier Gavira.

Durante estas dos semanas no faltarán citas consolidadas como la Berza Popular, noche de romanceros e ilegales, noche de cuplé y pasodobles o la Dobladillá Popular. El Carnaval de Vejer culminará el domingo 1 de marzo con la Gran Cabalgata del Humor y la tradicional quema del Pito de Carnaval, poniendo el broche final a más de dos semanas de coplas, color y disfrute.

Programación completa

VIERNES 20 DE FEBRERO

21:00 horas. Concurso de agrupaciones. Teatro municipal San Francisco. Venta entradas: jueves 19 a partir de las 17:00 horas, en el Teatro. 2 localidades por persona. Entrada: 3 euros (programa aparte)

SÁBADO 21 DE FEBRERO

12:30 horas. Piñata infantil. La Plazuela. Fiesta para los más pequeños, con la colaboración del Grupo Scout Edén 309.

19:30 horas. Pregón y Pito de Oro. Teatro Municipal San Francisco. Entrega del Pito de Oro del Carnaval 2026, que este año ha sido otorgado a la Peña "La Bajada de la Bolsa". A continuación, pregón, a cargo de Francisco Javier Gavira Utrera. Retirada de invitaciones el viernes 20 de febrero a partir de las 18:30 horas en la taquilla del Teatro. Dos invitaciones por persona.

DOMINGO 22 DE FEBRERO

13:00 horas IX Berza Popular. Caseta Municipal “La Noria”. Degustación de berza. Actuaciones de agrupaciones locales: comparsa infantil ‘Los Harinitas’, la chirigota juvenil ‘Los Chiquitos de la Frontera’, las chirigotas “Par Vierne la Tiraa” y la chirigota callejera. Actuación de ‘Pa Pirata Nosotros’, formado por Subiela, Carli, Sergio y Pacoli. Actuación del cuarteto: ¡Que no vengan! De Ángel Gago, por gentileza de la excmo. Diputación de Cádiz.

JUEVES 26 DE FEBRERO

12:00 horas. Pasacalles Centros Educativos.

21:00 horas. Noche de romancero e ilegales. En la Peña “La Bajada de la Bolsa”.

VIERNES 27 DE FEBRERO

21:00 horas. Noche de cuplé y pasodobles. En la peña la bajada de la bolsa.

SÁBADO 28 FEBRERO

12:30 horas. Gran Pollá . Plaza de la Paz. Degustación de pollo al ajillo. Actuaciones de Agrupaciones Carnavalescas. Organiza “Taberna Caragato”.

. Plaza de la Paz. Degustación de pollo al ajillo. Actuaciones de Agrupaciones Carnavalescas. Organiza “Taberna Caragato”. 17:00 horas. XIV Dobladillá Popular. La Plazuela. Fiesta infantil animada por el Grupo “Habana Vejeriega” muñecos y pases de niños disfrazados. Degustación de dobladillo. Tras la fiesta infantil, actuaciones del coro de Barbate, ‘Las Gladitanas’; actuaciones de las agrupaciones locales: comparsa infantil ‘Los Chiquitos de la Frontera’, las chirigotas ‘Par Viernes las Tiraa!’ y la chirigota callejera. Actuación de la chirigota ‘Los Semicuraos’ del Sheriff, por gentileza del Ayuntamiento de Vejer. A continuación, concurso de disfraces para mayores y Fin de Fiesta con DJ Sandra.

00:00 horas. Gran Verbena de disfraces. Caseta municipal 'La Noria'.

DOMINGO 1 DE MARZO