Señoras comprando en el puesto de frutas y verduras / JULIO GONZÁLEZ

Una ruta por los mercados de abastos de la provincia de Cádiz donde encontrar los mejores productos para tus cenas de Nochebuena y Fin de Año

Chiclana, Conil, Medina, Zahara, Barbate, Cádiz o Jerez... son algunos de los municipios que cuentan con mercados de abastos

Aún estás a tiempo de ultimar tus compras para Nochebuena, la comida de Navidad, Fin de Año y Año Nuevo. Productos frescos y de excelente calidad que podrás encontrar en los diferentes mercados de abastos de la provincia de Cádiz, donde los diferentes puestos de carnicerías, pescaderías, verduras, especias o panaderías ofrecen lo mejor de sus productos.

Lugares llenos de vida que en estos días aglutinan a cientos de visitantes dispuestos a llenar su cesta navideña para deslumbrar en estas fiestas con platos de calidad. Así que si eres de los que deja todo para última hora, toma nota de algunos mercados de abastos de la provincia de Cádiz donde hacer tus compras.

Mercado de Barbate
1/8 Mercado de Barbate / Turismo La Janda
Mercado de Conil
2/8 Mercado de Conil / Turismo La Janda
Mercado de Zahara de los Atunes
3/8 Mercado de Zahara de los Atunes / Turismo La Janda
Mercado de Medina Sidonia
4/8 Mercado de Medina Sidonia / Turismo La Janda
Mercado de Abastos de Chiclana
5/8 Mercado de Abastos de Chiclana / Ayuntamiento de Chiclana
Mercado Virgen del Rosario (Cádiz)
6/8 Mercado Virgen del Rosario (Cádiz) / Julio Gonzalez
Mercado Central de Abastos de Cádiz
7/8 Mercado Central de Abastos de Cádiz / Ramón Núñez
Mercado de Abastos de Jerez
8/8 Mercado de Abastos de Jerez / Manuel Aranda

