Cinco rastros de segunda mano en la provincia de Cádiz

Cuando llega el fin de semana aprovechamos para pasear y ver tiendas, pero también para pasar tiempo al aire libre. Un plan alternativo para el fin de semana, que gusta mucho los domingos, es acercarse a descubrir los objetos de segunda mano y antigüedades que puedes encontrar en los rastros. En este artículo recopilamos algunos de los rastros que puedes encontrar en la provincia de Cádiz.

Jerez

Los domingos son días para pasear y qué mejor paseo que dar una vuelta por la mañana en el rastro de Jerez, situado en la Alameda Vieja, en los alrededores del Alcázar. Es uno de los más grandes de la provincia y cuenta con un sinfín de puestos donde podrás encontrar todo lo que necesitas. Monedas antiguas, lienzos, máquinas de escribir, cubertería, libros, ropa, discos, sellos, etc., todo ello de segunda mano y a buen precio. Los amantes del coleccionismo y las curiosidades estarán encantados de descubrir algunas reliquias en esta ciudad. Además, puedes aprovechar tu paso por el rastro para tapear o tomarte unos vinos por Jerez y pasear por sus históricas y maravillosas céntricas calles.

Chiclana

Frente al Centro de Especialidades La Longuera se sitúa cada domingo por la mañana el rastro, aunque antes se encontraba en la plaza de las Bodegas. Más pequeño que el de Jerez, pero con las mismas oportunidades de encontrar lo que andas buscando. Dos calles largas componen el rastro donde podrás encontrar todo tipo de artesanía, libros, ropa de segunda mano, cubertería, jarrones, monedas, etc. En Chiclana no solo encontramos este, los sábados y domingo en Campano también ponen un mercadillo que tiene muy buena fama. Sofás usados, coches, ropa, tecnología del siglo pasado, monedas, etc., un sinfín de artilugios para los coleccionistas más nostálgicos.

Cádiz

En la Plaza de la Libertad, frente al Mercado Central se encuentra el Baratillo. En horario de mañana, la zona de la Plaza de las Flores y el Mercado Central se llena de vida con los puestos de antigüedades y productos de segunda mano. Estos puestos están situados en el centro neurálgico de la capital gaditana y los domingos genera un gran ambiente gracias a las terrazas de la zona donde puedes aprovechar para tomar algo, aunque si vas temprano aconsejamos que te tomes churros con chocolate antes de que empieces a rebuscar entre las antigüedades.

El Puerto de Santa María

El Mercadillo Solidario La Puntilla abre de 10:00 a 15:00 horas los domingos en la Avenida de la Bajamar. Al igual que en los demás rastros de Cádiz, puedes encontrar todo tipo de cosas interesantes de segunda mano. Además, en esa zona puedes disfrutar del ambiente de las terrazas y tomar algo después de tus compras.

Rota

Próximo al Pabellón Deportivo Manuel Villalba y a lo largo del Paseo Marítimo del Chorrillo se instala el mercadillo popular con artículos de segunda mano como juguetes, libros, utensilios de cocina, ropa, manualidades, bicicletas, etc. Todos los domingos en horario de mañana hasta las 14:00 horas puedes acercarte hasta este rastro para encontrar aquello que andabas buscando.