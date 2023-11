La puesta de sol de Sancti Petri que enamora a la prensa británica

No es la primera vez, ni tampoco será la última, en la que un medio internacional se fija en los atractivos de la provincia de Cádiz. The Guardian, The Times o The New York Times han sido algunos de los medios de comunicación internacionales que se han fijado en los encantos de esta tierra del sur de España.

En esta ocasión la prensa británica ha sido una de las últimas en fijarse en los encantos que se esconden en la provincia gaditana pero que no pasan desapercibidos para quienes los conocen. Esto es lo que ha sucedido con Sancti Petri, en Chiclana, un rincón de la costa de Cádiz que “alberga una impresionante escapada a una isla que querrás mantener en secreto”, advierte la publicación.

Pero ¿Qué tiene este rincón de Chiclana que tanto ha enamorado a la prensa británica? Pues, aunque sea un lugar pequeño de la costa, “Sancti Petri tiene mucho que ofrecer a quienes buscan el sol de invierno con un ambiente tranquilo, increíbles puestas de sol y mucha historia”, destaca The Sun.

Además, la publicación resalta que “la pequeña isla alberga un castillo construido en el siglo XVII”. El mismo medio señala que “si bien la isla forma parte de España, primero fue ocupada por los fenicios, quienes construyeron un templo al dios Melqart”. También destaca que “la estructura fue reemplazada por un templo dedicado a Hércules, que fue construido por los romanos”.

Según informa de The Sun “los romanos pensaban que Hércules estaba enterrado en Sancti Petri, de ahí el templo”. Además, esta fortaleza tuvo una gran importancia estratégica, por lo que el castillo fue construido encima del templo romano. Además, “fue una fortaleza militar hasta su desmantelamiento en 1918.

Punto mágico Templo de Hércules

En Chiclana podrás encontrar repartidos un total de siete puntos mágicos para enamorarte de los encantos de esta localidad. Uno de ellos se encuentra situado en la costa, frente al castillo de Sancti Petri. Desde este punto mágico llamado 'Templo de Hércules', los visitantes podrán disfrutar de unas vistas maravillosas hacia el castillo situado en el horizonte.

Podrás llegar hasta este lugar caminando o con tu bicicleta desde la playa de La Barrosa o atravesando el pinar que te conducirá hasta la playa de Lavaculos (Sancti Petri). Además de este punto mágico también podrás encontrar algunos miradores con diferentes alturas para contemplar el castillo desde otras perspectivas y así enamorarte de sus increíbles atardeceres.