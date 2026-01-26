Es uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España y ha dado a conocer su calendario de rutas más allá de Grazalema para este 2026

Si hay un lugar en la provincia de Cádiz conocido por sus rutas de senderismo, ese es Grazalema. Este pueblo de Cádiz, certificado desde el año 2017 por la Asociación Pueblos Más Bonitos de España, es sin duda uno de los más asombrosos de la sierra gaditana por estar rodeado de paisajes naturales y un entorno montañoso.

La peculiaridad de ser el pueblo donde más llueve de España hace que en estas fechas sea aún más especial, pues tras las lluvias, el entorno de Grazalema se embellece de una vegetación exuberante. Además, este pueblo gaditano se convierte en un punto de partido para explorar el Parque Natural Sierra de Grazalema, gracias a las rutas de senderismo que hay en la zona y desde las cuales podrás disfrutar de vistas espectaculares.

El vínculo de este pueblo gaditano con la práctica del senderismo ha llevado al Ayuntamiento de Grazalema a presentar una nueva edición de ‘Conoce tus Sierras’. El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, y el concejal de Deportes, Francisco Javier Domínguez, han presentado esta iniciativa que combina la naturaleza y el deporte para que no te pierdas ninguna ruta de senderismo más allá de Grazalema este 2026.

Gracias a este programa podrás disfrutar de rutas de senderismo que quizás no conocías y con las que podrás descubrir los parajes más espectaculares del entorno natural que nos rodea. Un calendario que recorre todas las estaciones, en el que podrás encontrar rutas de todos los estilos, adaptadas a los gustos y a los niveles de cada uno.

Fechas y rutas de senderismo