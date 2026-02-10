Este pueblo de Cádiz vivirá la primavera por adelantado con este festival de música: un plan que no te puedes perder en el Día de Andalucía

La II edición del Festival de Las Flores se celebrará en El Bosque y contará con Raule, Duende Callejero y Gonzalo Alhambra

La primavera comienza oficialmente el 20 de marzo, pero ante tanta sucesión de borrascas en la provincia de Cádiz contamos los días para que llegue el buen tiempo primaveral. Así que en El Bosque, un pueblo de la Sierra de Cádiz, en el puente de Andalucía celebrarán la primavera por adelantado con la segunda edición del Festival de las Flores.

Tras el éxito de la primera edición, el próximo 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, se espera que este pueblo gaditano viva una de sus mejores fiestas. De esta manera, con un cartel compuesto por los artistas Raule, Duende Callejero y Gonzalo Alhambra, la plaza de toros cubierta de El Bosque se llenará de música, emoción y ambiente festivo.

Con este cartel el buen rollo está asegurado y, además, al ser un espacio cubierto no tendrás que preocuparte de las condiciones meteorológicas. Las entradas pueden adquirirse en este enlace, y en las redes sociales del festival podrás informarte de todas las novedades del evento musical.

Una cita imprescindible en la Sierra de Cádiz

El Bosque florecerá con un espectáculo único donde la alegría, el duende y el flamenquito pondrán ritmo al Día de Andalucía. La apertura de puertas será a las 17:00 horas y dará comienzo el espectáculo a las 19:00 horas, por lo que podrás disfrutar de un increíble ambiente desde por la tarde hasta la noche.

El cartel de esta edición está encabezado por Raule, uno de los artistas andaluces con mayor proyección nacional, conocido por su estilo que fusiona pop, flamenco y ritmos urbanos. Le acompañará Duende Callejero, grupo revelación y referente del nuevo sonido andaluz, cuya energía y cercanía han conquistado a miles de seguidores. Completando el elenco estará Gonzalo Alhambra, joven promesa que destaca por su voz personal y su conexión emocional con el público.