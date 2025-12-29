Raule, Duende Callejero y Gonzalo Alhambra actuarán en El Bosque: el festival de música de la Sierra de Cádiz que no te podrás perder este 2026

Raule encabeza el cartel de la segunda edición del Festival de las Flores de El Bosque

Hay un pueblo de Cádiz donde parece que siempre es primavera o, al menos, vuelve a florecer. El Bosque celebrará su segunda edición del Festival de las Flores el próximo, 28 de febrero de 2026, coincidiendo con el Día de Andalucía. Tras el éxito de su primera edición, este evento volverá a llenar la Sierra de Cádiz de música, emoción y ambiente festivo.

El cartel de esta nueva edición contará con las actuaciones de Raule, Duende Callejero y Gonzalo Alhambra, quienes actuarán en la plaza de toros cubierta de El Bosque. Este espacio permitirá disfrutar al público de una jornada de música y convivencia sin preocuparse por las condiciones meteorológicas.

Las puertas se abrirán a las 17:00 horas, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de disfrutar del ambiente, servicio de barra y actividades previas. Las actuaciones comenzarán a partir de las 19:00 horas.

El cartel de esta edición está encabezado por Raule, uno de los artistas andaluces con mayor proyección nacional, conocido por su estilo que fusiona pop, flamenco y ritmos urbanos. Le acompañará Duende Callejero, grupo revelación y referente del nuevo sonido andaluz, cuya energía y cercanía han conquistado a miles de seguidores.

Completando el elenco estará Gonzalo Alhambra, joven promesa que destaca por su voz personal y su conexión emocional con el público.

El II Festival de las Flores se presenta como una cita imprescindible para celebrar la música y la identidad andaluza en un entorno único. Desde la organización se espera una gran afluencia de público procedente de toda la comarca y provincias cercanas.

Para más información, venta de entradas y novedades, la organización recomienda seguir los canales oficiales del evento.