Estos dos bares de Zahara de la Sierra son “santo y seña” para disfrutar de una excelente comida a buen precio en este pueblo de Cádiz

Un total de 18 establecimientos de la provincia de Cádiz ocupan un prestigioso lugar en la Guía Gastro 2026, elaborada por los expertos gastronómicos de El País. Desde la Costa de Cádiz, cruzando La Janda, la Costa Noroeste y Jerez, hasta llegar a Sierra de Cádiz, es la ruta que plantea esta prestigiosa guía gastronómica para que saborees lo mejor de la cocina gaditana.

Uno de los pueblos en los que se detiene esta guía es Zahara de la Sierra. Este pueblo blanco de Cádiz está certificado como uno de los más bonitos de España y, ahora, parece que también es uno donde mejor se come. La Guía Gastro 2026 de El País ha destacado la Tasquita de Zahara y el Bar Josefi como dos imprescindibles si vas a visitar este pueblo de Cádiz.

Sobre la Tasquita de Zahara aseguran que es “santo y seña de la Sierra”. Este rincón es perfecto para tapear, pues sirven tapas a un precio de 4 euros, y raciones variadas. Hasta este pintoresco pueblo gaditano el matrimonio de Juan Carlos Gómez y Sonia Gómez han traído su pasado costero de Málaga, cocinando a fuego lento unos excelentes arroces. Eso sí, en plena sierra gaditana no pueden faltar las carnes, así que de gran fama es la parrillada ibérica (24 euros para dos) y sus chicharrones caseros.

En cuanto al Bar Josefi, destacan la comida caza y calidez de proximidad. Explican que Josefi Barrera lleva más de 25 años en los fogones con la ilusión intacta. “En su carta, de proximidad y temporada, se acierta seguro con las albóndigas de venado o el arroz con leche de cabra payoya”, destaca la Guía Gastro 2026.