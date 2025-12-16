Este influencer gaditano alucina con la enorme tostada que sirven en esta Venta de Cádiz: "Esto no lo hay en el resto de España"

Ya veníamos avisando que, en la Venta Salas, ubicada en Algodonales, servían una tostada XXL en el desayuno que se lleva el título de ser una de las más grandes de la provincia de Cádiz. Estas rebanás de pan llegan a medir desde 44 a 54 centímetros, lo que viene siendo medio brazo si quieres imaginarte la inmensidad.

Pero como no es lo mismo, contarlo que vivirlo, el influencer gaditano Jesús Sánchez, conocido en redes sociales como @jesusansal, ha continuado con su ranking de buenos desayunos en las Ventas de la provincia de Cádiz, incluyendo la Venta Salas como uno de los sitios donde disfrutar de un buen desayuno de campeones.

“¿Habéis visto alguna vez una tostada de este tamaño?” pregunta el influencer gaditano a sus seguidores a la vez que muestra le enorme tostada que sirve la Venta Salas. De unos 50 centímetros, acompañada de zurrapa de lomo, paté ibérico y demás especialidades para untar en esta rebaná de pan. “Esto no lo hay en el resto de España”, sentencia el influencer gaditano al probar cada uno de los productos que acompaña esta enorme tostada.

Precio de la tostada

Tal y como acostumbra a mostrar en sus vídeos, este influencer gaditano destaca la calidad del pan, de los productos y del café, pero también de los precios. Tras disfrutar de este enorme desayuno en compañía de su familia, la pregunta de sus seguidores estaba clara: “¿Cuánto cuesta el tostadón?”. Pues la tostada con el café con leche tiene un precio de 3,50 euros. ¿Qué os parece?