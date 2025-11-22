Esta es la Venta de Cádiz donde desayunar la tostada “más salvaje” de la provincia: con surtido de mantecas y café por 3 euros

Si hay una razón de peso por la que esperar a que llegue el fin de semana es para visitar una de las Ventas de Cádiz. Este templo de la gastronomía gaditana, donde se cocina a fuego lento las recetas más auténticas y tradicionales, esconde uno de los mayores secretos que harán que empieces el día con gran energía.

Los viajes largos en carretera se hacen más amenos si haces parada en una de ellas. En esta ocasión te invitamos a descubrir el tesoro más preciado de la Venta Candela: su desayuno XXL. Sus desayunos son muy famosos gracias a la enorme tostada (más grande que un antebrazo) y que viene acompañada de un gran surtido de mantecas típicas de la zona.

“Rebaná con paté, manteca colorá y café por solo 3 euros para empezar el día con toda la energía”, detalla @gastrolatecadiz a través de un vídeo en Instagram. En él se puede apreciar el enorme tamaño de la tostada, que se sitúa en el ranking de las más grandes de la provincia de Cádiz, así como el surtido de las mantecas que compone este sabroso desayuno. Para probarlas todas podrás dividir la tostada en varios trozos y untar los diferentes sabores.

La Venta Candela se encuentra en Medina Sidonia, exactamente en la CA-202, Km2. Este establecimiento asidonense es uno de los lugares de peregrinación, no solo durante el desayuno, también para tapear y almorzar. Eso sí, la fama de sus desayunos origina colas y deberás tener paciencia para disfrutar de este festín único en la provincia gaditana.