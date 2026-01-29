El pueblo de Cádiz donde sonará la música cofrade antes de Semana Santa: una noche de sones, pasión y tradición

Los amantes de la música cofrade vivirán este sábado, 31 de enero, una noche de pasión en Alcalá del Valle. Este pueblo de la Sierra de Cádiz se adelanta al comienzo de la Cuaresma organizando el XXIV Certamen de Marchas Procesionales. De esta manera, todo aquel que desee disfrutar de “una noche de sones, pasión y tradición”, podrán hacerlo en Alcalá del Valle.

Los más cofrades cuentan los días para la llegada del Miércoles de Ceniza, así que este certamen amenizará la espera para la Semana Grande. Como cada año, este evento volverá a contar con tres bandas de primer nivel que interpretarán un extenso repertorio de marchas desde las 19:00 horas que comience el certamen en el salón del recinto ferial.

La entrada será libre hasta completar aforo y servirá de punto de encuentro para los aficionados de la música cofrade. Este certamen reunirá a tres formaciones destacadas del panorama andaluz: la Agrupación Musical San Juan (Jerez de la Frontera), la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario (Arriate, Málaga) y la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga.

Este certamen promete disfrutar de una noche repleta de sones procesionales que conectarán tradición, sentimiento y cultura musical en un pueblo gaditano donde se vive la Semana Santa con pasión.