El pueblo de la Sierra de Cádiz donde podrás comer espárragos esta primavera: degustaciones gratuitas, talleres, catas de vino y mucho más

La primavera en Alcalá del Valle tendrá un sabor exquisito gracias a duodécima edición de la Feria del Espárrago. Un año más, esta cita gastronómica volverá a celebrarse en este pueblo de la Sierra de Cádiz y pondrá en valor el producto estrella de Alcalá del Valle: el espárrago verde alcaraleño.

El Ayuntamiento de Alcalá del Valle ha dado a conocer el cartel del evento y las fechas en las que tendrá lugar este evento gastronómico. Será los días 10, 11 y 12 de abril cuando vecinos y visitantes puedan disfrutar de degustaciones gratuitas, talleres, jornadas de formación, atracciones infantiles, catas, actuaciones musicales y actividades deportivas. La programación completa se dará a conocer en los próximos días.

Durante tres días, el pueblo vivirá un increíble ambiente en el que sabor, la cultura y la tradición del espárrago ponga en valor los productos de la tierra y las raíces de Alcalá del Valle. De hecho, en FITUR han presentado esta Feria del Espárrago, señalando a este producto como una seña de identidad y una gran experiencia.

Alcalá del Valle, un pueblo de origen árabe

Este pueblo de la Sierra de Cádiz de origen árabe se encuentra enclavado, como su nombre indica, en un valle entre la provincia gaditana y Málaga. De estos orígenes se conserva una arquitectura popular que deja testimonio del legado árabe, con sus calles de casas encaladas y de balcones repletos de flores. La villa fue fundada en el siglo XV por los musulmanes que vivían en Setenil de las Bodegas. En cuanto a su patrimonio histórico-cultural, su gran joya son los dólmenes del Tomillo, un conjunto megalítico con un menhir único en la provincia.

Entre sus principales monumentos destacan la barroca iglesia de Santa María del Valle, el cortijo de la Cacería (s. XVI) con apariencia de palacio y la ermita del Cristo de la Misericordia. El agua, principal recurso natural de este pueblo blanco, está presente en todas sus manifestaciones artísticas; prueba de ello son el antiguo Convento franciscano de Caños Santos y la Fuente Grande. Sobre su cocina, el protagonista fundamental es sin duda el espárrago, aunque también el queso.