Este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz celebrará todas estas fiestas en 2026: fechas y eventos para no perderte nada

El año recién acaba de comenzar y ya hay quien está empezando a organizar las vacaciones y los días festivos. Conocer el calendario de fiestas de los pueblos y ciudades de Cádiz te ayudará a elegir cuándo disfrutar de esa escapada que tanto ansías. Así que, Prado del Rey te lo pone fácil.

Si este 2026 quieres disfrutar de las fiestas de uno de los pueblos con más encanto de la Sierra de Cádiz, toma nota de todo lo que tiene por ofrecer desde febrero hasta diciembre. Para aquellos que no conozcan Prado del Rey, deberán saber que se le conoce por ser el pueblo de Cádiz con sabor a miel, ya que es una de las localidades que cuenta con más apicultores por habitantes en Andalucía.

Así que cada año, este pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, organiza una feria dedicada a la miel, donde muestra las diferentes variedades de miel que se producen en el entorno. Para disfrutar de esta feria tendrás que esperar hasta octubre, pues del 23 al 25 de octubre de 2026, que es la fecha que se contempla para disfrutar de la Feria de la Apicultura.

Además de la importancia de sus abejas, colmenas y el sabor de su miel, Prado del Rey es un pueblo ubicado entre dos parques naturales, el de Grazalema y los Alcornocales, permitiendo así disfrutar del contacto de la naturaleza en cualquier momento del año. Otra de las razones por las que visitar este pueblo es porque aquí podrás conocer el yacimiento romano y las salinas de Iptuci, un lugar donde los fenicios iniciaron su explotación de sal y que se continúa haciendo este trabajo tradicional.

Todas las fiestas de Prado del Rey este 2026