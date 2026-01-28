Este pueblo de Cádiz celebrará una de las carreras de montaña más destacadas de la provincia: 1.350 corredores y un gran Trail de 42 kilómetros

Imagen de archivo de una de las ediciones de esta carrera de montaña en la Sierra de Líjar

La emoción del deporte de montaña llegará al increíble entorno natural de la Sierra de Líjar, en Algodonales. Este pueblo gaditano se prepara para celebrar una nueva edición de la Víboras Trail, que ya cumple su decimosegunda edición. Con las inscripciones agotadas, esta esperada carrera de montaña tendrá lugar el próximo sábado, 7 de enero.

Con el cupo cubierto de 1.350 participantes en apenas tres días desde la apertura de inscripciones, se espera que se viva un gran ambiente deportivo en esto entorno natural único. El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del área de Deportes, Javier Vidal, durante la presentación del evento, destacó que la prueba “tiene un gran impacto en la localidad y el conjunto de la comarca porque se disputa en un paraje natural maravilloso y eso hace que sean muchos los visitantes que se acercan hasta allí, con el impacto económico y de imagen que esto conlleva”.

Según explicó el alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, el recorrido atraviesa la Sierra de Líjar, espacio declarado Reserva de la Biosfera, lo que permite a los participantes disfrutar de “un entorno natural y maravilloso”, en el que los deportistas convivirán con especies protegidas como los milenarios pinsapos. Además, la prueba prioriza una experiencia de calidad, motivo por el cual se mantiene un límite de corredores, y agradeció tanto la labor de los más de 200 voluntarios como el apoyo económico de la Diputación.

Detalles de la Víboras Trail 2026

Francisco Palmero, técnico de Deportes del Ayuntamiento de Algodonales, ha aportado datos sobre la prueba deportiva. La salida y la meta estarán situadas en la plaza de la Constitución y la prueba se organizará en cuatro modalidades: un Gran Trail de 42 kilómetros, un trail medio de 21 kilómetros, Senderismo alto de 16 kilómetros y Senderismo bajo de 9 kilómetros, pensadas para perfiles menos competitivos.

La carrera principal -la de 42 kilómetros- forma parte este año de la Liga de Maratones de Montaña de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo y contará con 350 atletas que competirán en un terreno mixto con un desnivel acumulado de unos 4.000 metros.

La Trail de 21 kilómetros, que es la que registra una mayor demanda, discurrirá por un trazado, también en la Sierra de Líjar, con 2.000 metros de desnivel acumulado. Se trata de una competición “asequible para personas que están empezando en la modalidad”. Y, en cuanto a las pruebas para senderistas, habrá dos recorridos, uno de 16 kilómetros y otro de 9, también sobre recorridos espectaculares pero que en ningún caso interferirán en la competición de las carreras.