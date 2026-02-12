En este pueblo de Cádiz el amor se celebra durante todo el mes de febrero: rutas románticas, gastronomía y un concurso fotográfico por las calles de Arcos

Este sábado, 14 de febrero, San Valentín llamará a la puerta de todos los enamorados para celebrar el amor. Así que no hay nada mejor que disfrutar de una deliciosa cena, un paseo romántico por alguno de los pueblos más bonitos de Cádiz, ir a un Spa o pasar una noche en algunos de los hoteles de la provincia de Cádiz.

Pero si lo que quieres es enamorarte en un lugar especial, ese es Arcos de la Frontera. Este pueblo de Cádiz ha lanzado, un año más, la campaña “Enamórate en Arcos” que, durante el mes de febrero, cuenta con una amplia programación de actividades y planes vinculados a San Valentín para disfrutar de Arcos de la Frontera desde una perspectiva romántica, combinando gastronomía, experiencias culturales y participación en redes sociales.

La iniciativa se desarrollará hasta el 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía, e invita a recorrer el municipio, descubrir rincones del casco histórico y sumarse a propuestas pensadas para parejas y público que busca una escapada diferente. Entre las acciones destacadas se incluye un concurso de fotografías en Instagram con la etiqueta #enamorateenarcos, cuyas bases se publican en la web de Turismo de Arcos de la Frontera.

Asimismo, los establecimientos hosteleros del municipio ofrecerán postres románticos para celebrar el amor de la manera más dulce. Podrás probar estos originales postres en Parador de Turismo, Camping Lago de Arcos, Gastrobar El Retablo, Bar El Casino y La Alacena de Padua. Además, podrás brindar por el amor en la Bodega Huerta de Albalá, visitando sus instalaciones y obteniendo como regalo para cada pareja una botella de Barbazul Rosado.

Rutas guiadas por Arcos

El programa de ‘Enamórate en Arcos’ también incorpora dos rutas guiadas por el Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera, con reserva previa. Una de ellas, la Ruta Monumental por el Casco Antiguo de Arcos, será el sábado, 14 de febrero, a las 11:00 horas, con salida desde la Oficina de Turismo y con un precio de 10 euros. Por su parte, la Ruta de Leyendas “Amor, Misterio e Historia”, con punto de encuentro en el Monumento Semana Santa (calle Corredera), será el viernes, 27 de febrero, a las 19:00 horas, tendrá un precio de 13 euros y está pensada para un mínimo de 15 personas. La información y reservas se gestionan a través de la Oficina de Turismo de Arcos de la Frontera en el teléfono 956702264 o en el email: turismo@arcosdelafrontera.es