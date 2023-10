Un plan espumoso y relajante para los días de lluvia en Cádiz

No hay quien se resista a la cerveza. No importa que sea verano o invierno, esta refrescante bebida apetece en cualquier momento. Algunos municipios de Cádiz han celebrado su Oktoberfest particular y, durante este fin de semana Chiclana festejará la fiesta de la cerveza alemana en las bodegas Vélez. Conciertos gratuitos, cerveza Paulaner y gastronomía alemana serán algunas de las opciones que encontrarás en este céntrico lugar de la localidad.

Además de este evento, donde podrás disfrutar del refrescante sabor de esta bebida, los amantes de la cerveza podrán bañarse en ella en el spa cervecero más grande de España. Este refrescante y relajante lugar se encuentra en el Hotel Cádiz Bahía, frente a la playa de la Victoria en Cádiz. Este Beer Spa cuenta con más de 200 metros cuadrados de instalaciones con vistas al mar para que puedas vivir una experiencia muy especial.

Los días de lluvia en los que los planes se reducen no hay nada mejor que relajarse en un spa. Si te gusta probar experiencias diferentes e innovadoras, este Beer Spa te ofrece la posibilidad de disfrutar de un baño relajante con los ingredientes de la propia elaboración de la cerveza como son la levadura, lúpulo y cebada, así como un estimulante potenciador natural como es la canela.

Este tratamiento aporta grandes beneficios ya que se trata de una cerveza sin fermentar, creada al momento artesanalmente para poder disfrutar de las propiedades de su composición. Sus ingredientes naturales estimulan el metabolismo, combatiendo la flacidez y renovando las células cutáneas. También notarás cómo se relaja la tensión y se reduce la fatiga y el estrés. De esta manera podrás liberar tensiones y descansar física y mentalmente.

Este spa cuenta con barriles de madera con hidromasaje y, mientras te das un baño en ellos podrás disfrutar de manera ilimitada de una refrescante cerveza gracias a los tiradores. De esta manera podrás saborear esta refrescante bebida y disfrutar de este espumoso plan con el que te relajarás. Además de estos barriles, este spa de cerveza tiene una sauna templada que te ayudará a absorber sus componentes y una zona de relajación con camas de cebada.