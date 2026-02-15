Así es el mirador de 'El Santo' de Vejer: uno de los puntos más altos de este pueblo de Cádiz que compite en belleza con el de Grazalema

El Mirador 'El Santo' de Vejer es uno de los puntos más altos de la localidad

Si alguna vez has recorrido las calles de Vejer habrás podido darte cuenta de que este pueblo, certificado como uno de los más bonitos de España, cuenta con miradores espectaculares que te permiten disfrutar de unas vistas inolvidables. Su ubicación privilegiada sobre una colina hace que este enclave gaditano sea uno de los más bohemios para mirar al horizonte.

Es difícil decantarse por uno de sus miradores, pues cada uno tiene un encanto especial. Sin embargo, el vídeo de Paco Ariza, compartido por Turismo de Vejer, ha conseguido enamorarnos. El lugar en cuestión es el mirador de ‘El Santo’, “uno de los lugares más sorprendentes de Vejer”, ha destacado Turismo de Vejer en la publicación.

Tal y como se puede apreciar en este impresionante vídeo, el mirador de ‘El Santo’ es “un lugar para contemplar la belleza de Vejer y su entorno rural, de la playa de El Palmar… con vistas 360º que no nos dejará indiferentes”. El Santo es una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que se encuentra en uno de los puntos más altos de Vejer, a 200 metros de altura. Desde este punto se puede observar los núcleos rurales de Santa Lucía y La Muela, el casco histórico de Vejer, la zona nueva y la playa vejeriega.

El Mirador de ‘El Santo’, también en Grazalema

Tanto Vejer de la Frontera y Grazalema forman parte de la Asociación Pueblos más Bonitos de España y, curiosamente, también comparten uno de sus miradores más especiales. El Mirador de ‘El Santo’ no solo se encuentra en Vejer, cuya imagen del Sagrado Corazón de Jesús parece abrazar, acoger y proteger a este pueblo gaditano, también en Grazalema existe este mirador.

Mirador El Santo, Grazalema / Turismo Grazalema

Como una especie de penitencia, hay una ruta que te llevará hasta este punto alto de Grazalema. Si alguna vez haces este camino “te darás cuenta de que el esfuerzo, ¡no te desanimes!, ha valido la pena. El pueblo de Grazalema, el puerto de las Palomas, el Peñón Grande o el cerro de San Cristóbal son algunas de las extraordinarias vistas de las que podrás disfrutar”.