El mercadillo más ibicenco para disfrutar de las noches verano en Chiclana

«Soñando voy bohemio vengo», con esta frase recibe el mercadillo con más estilo ibicenco de Chiclana de la Frontera al visitante. En un lugar mágico como es la Finca El Sotillo, Boho Market ofrece una amplia paleta de colores para que puedas disfrutar de una agradable noche de verano en uno de los rincones con más encanto de la localidad.

Esta finca se encuentra ubicada cerca del complejo turístico de Novo Sancti Petri y aquí se realizan todo tipo de celebraciones. Durante este verano El Sotillo ha abierto sus puertas, hasta el 10 de septiembre, para recibir a quienes quieran disfrutar de una experiencia distinta y un lugar único como este. Su horario de apertura es desde las 20:00 hasta las 01:30 horas y entre una de sus características es que cuenta con una zona amplia de aparcamientos.

Boho Market aterriza en esta preciosa finca de Chiclana para ofrecer un espacio único de ocio familiar y que quienes se acerquen hasta aquí puedan descubrir algunas de las maravillas de este paraíso. La Finca El Sotillo cuenta con una gran belleza, sobre todo en sus jardines exteriores donde podrás disfrutar de las agradables noches de verano en un ambiente encantador. Un lugar único que cuenta con una decoración exquisita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boho Market (@bohomarketcadiz)

En este espacio encontrarás un mercadillo que contará con firmas como D’Lain Ibiza, Luna Formentera, Cadizfornia, Aro Aro, Tijeras Viajeras, Entre Ovillos, White Love from Jalel y Nómada, entre otros. Además, también encontrarás un espacio dedicado al arte donde podrás observar la exposición permanente de Pedro Luis Barberá sobre los atunes. De hecho, este escultor chiclanero es el autor de los monumentos dedicados al atún en forma de veleta que podrás encontrar en algunos municipios de la costa gaditana. Más arte en el espacio Boho Gallery, de la mano de la ilustradora chiclanera Elisa Vela y la diseñadora Marien Otero, quienes ofrecerán al público exposiciones, ilustraciones y fotografía, así como talleres.

Al ser un espacio que está pensado para vivir todo tipo de experiencias, también contará con actividades infantiles con ludoteca y también talleres para niños con más edad de la mano de Cocinateca Loca. De esta manera, los adultos podrán disfrutar de Boho Market y la mejor gastronomía mientras los más pequeños disfrutan en el mismo recinto y un espacio seguro.

Gastronomía local

La gastronomía también juega un papel fundamental en este nuevo concepto veraniego, así que podrás disfrutar de una agradable velada en el restaurante a la carta dirigido por el equipo del catering Momento Andaluz. En este restaurante podrás encontrar gastronomía de kilómetro cero con productos de la tierra como atún rojo salvaje de Petaca Chico, pescados y carnes a la brasa. Un menú que podrás maridar con los mejores vinos como Generosos de Chiclana o vinos blancos entre los que destaca Batalla de la Barrosa, entre otros. Puedes consultar su carta y las reservas en este enlace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boho Market (@bohomarketcadiz)

Cómo llegar

Ahora que ya conoces este mágico lugar no dudes en disfrutar de una noche de verano diferente en uno de los rincones más bohemios de Chiclana donde no solo encontrarás tiendas, también gastronomía, cócteles, arte, clases de yoga, talleres y música en directo. Para llegar hasta aquí tendrás que dirigirte hacia la Finca El Sotillo situada en el camino del Lago Ladoga, allí hay una amplia bolsa de aparcamientos, por lo que no tendrás problema en aparcar. Podrás ayudarte de este mapa.