Un mercadillo artesanal con encanto en este pueblo mágico de Cádiz

Uno de los mejores planes durante las noches de verano en Cádiz es visitar los diferentes mercadillos artesanales repartidos por los municipios de la costa gaditana. En ellos nunca falta ambiente ya que podrás disfrutar de la gastronomía, descubrir creaciones originales y dejarte llevar por las actuaciones en directo en algunos de ellos. Pasear al fresco por las calles de los diferentes puestos artesanales es una de las ideas que te ofrecemos para estas últimas semanas de vacaciones antes de volver a la rutina.

En esta ocasión, nos desplazamos hasta uno de los pueblos mágicos de Cádiz, Zahara de los Atunes. Este pintoresco pueblo de la costa gaditana, se encuentra a unos kilómetros de Barbate y Tarifa. Durante el verano es uno de los rincones más atractivos para los visitantes, que se acercan hasta este lugar para disfrutar de sus impresionantes playas salvajes, la gastronomía basada en el atún y sus chiringuitos a pie de playa donde bailar con música en directo hasta el atardecer.

Ahora bien, este pueblo mágico atesora en el corazón de la localidad un rincón muy especial que despierta el interés de todo aquel que se acerca hasta Zahara de los Atunes. Se tata del mercado artesanal La Muralla, abierto desde las 19:00 horas hasta cierre. En él podrás disfrutar de un agradable paseo mientras descubres las creaciones más originales y, en algunos casos, hechas a mano por los artesanos de la zona.

Bolsos de cuero, pulseras, collares, pendientes, vestidos, tops veraniegos, carteras, juegos infantiles, etc. En los diferentes puestos artesanos del recinto amurallado de Zahara de los Atunes descubrirás un sinfín de artilugios que podrás comprar para llevarte a casa un recuerdo original que te recuerde a tu paso por este pueblo mágico de Cádiz.

En esta feria artesanal podrás encontrar también Food Trucks, puestos de zumos naturales, cócteles, comida internacional y vegana y atracciones infantiles para que los más pequeños puedan divertirse en este emblemático lugar de Zahara de los Atunes. Si aún no has disfrutado de este mercado de verano, no esperes más y visita este maravilloso lugar antes de que el verano llegue a su fin.