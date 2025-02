Un 'mercadillo del amor' en esta céntrica plaza de uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España

El amor se celebra todos los días, pero cuando se aproxima el 14 de febrero este sentimiento se intensifica aún más. San Valentín está a la vuelta de la esquina, así que si todavía no has encontrado el regalo perfecto para tu pareja no esperes más y descubre este ‘Mercadillo del Amor’ en uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España.

La plaza de España de Grazalema acogerá los días 8 y 9 de febrero este espacio donde podrás encontrar artículos originales y hechos a mano. Se trata de una iniciativa del IES Sierra de Grazalema, que instalará durante estos días este mercadillo para recaudar fondos para poder realizar el viaje cultural del alumnado de este centro educativo a Toledo y el parque Puy du Fou, a finales de mayo.

Plaza de España, Grazalema / Guía de Cádiz

Así que aprovechando que San Valentín es una fecha próxima, los alumnos han realizado objetos de reciclaje para venderlos y así recaudar fondos para su viaje educativo. Bajo el lema “si es amor no duele. Amar es florecer”, se pretende mentalizar en un amor de verdad, sin estereotipos de género, ni violencia.

Artículos como botellas de luz, tarjetas, botes con poemas, cajas sorpresa, velas, botes de chuches y otros muchos más regalos, serán algunos de los objetos que podrás encontrar en este mercadillo del amor con motivo de San Valentín. Así que si estás buscando el regalo perfecto para tu persona favorita y valoras los detalles hechos a mano, no te puedes perder este pintoresco mercadillo donde encontrarás un sinfín de detalles románticos.