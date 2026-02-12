Unas jornadas medioambientales en La Chanca de Conil: series documentales sobre el cambio climático y posibles soluciones para un futuro sostenible

La Chanca de Conil te espera cada viernes para disfrutar de unas jornadas medioambientales que apuestan por la sensibilización medioambiental y la concienciación sobre los efectos del cambio climático. Una programación organizada por la asociación medioambiental, Wild Habitats, en colaboración con el Ayuntamiento de Conil, contará con series documentales y la colaboración entre entidades y asociaciones.

El programa contará con seis jornadas, que se celebrarán cada viernes, hasta el 20 de marzo, a las 18:00 horas en La Chanca y la primera de ellas tendrá lugar este viernes, 13 de febrero. En este día se proyectará una serie de documentales centrados en el cambio climático y posibles soluciones esperanzadoras para un futuro sostenible. Tras cada proyección, se contará con la participación de una asociación medioambiental de la zona, que compartirá su trabajo, seguida de una mesa redonda abierta al diálogo y la reflexión colectiva.

“Es importante crear una sinergia entre todas las asociaciones medioambientales de la zona para hacer que el trabajo sea más efectivo”, destaca el concejal de Medio Ambiente, Ramón Rosado. Por su parte, Juan Castaño, presidente de Wild Habitats, explica que los documentales pertenecen a la serie “Hope. Estamos a tiempo”, donde se presentan soluciones reales y esperanzadoras para revertir el cambio climático. “El objetivo de estas jornadas es compartir momentos de reflexión, fomentar el diálogo y crear un grupo de acción para la regeneración de nuestro entorno”, señala.

Wild Hábitats es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en la restitución y conservación de hábitats naturales en Andalucía. Nació con un enfoque en la educación ambiental y, con el paso de los años, ha ampliado su labor hacia la restauración activa de ecosistemas, con el objetivo de recuperar la biodiversidad perdida por el impacto humano.