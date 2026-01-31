La hamburguesa más "brava" y con carácter que podrás probar en Chiclana aspira a ser la Mejor de España 2026

Desde el pasado 29 de enero se ha abierto el plazo para que pruebes las catorce hamburguesas de la provincia de Cádiz que aspiran a ser la Mejor Hamburguesa de España 2026 y votes por tu favorita hasta el 1 de marzo. Participan hamburgueserías de Cádiz, Chiclana, Puerto Real, El Puerto, Jerez, Villamartín, La Barca de la Florida, Algeciras y Tarifa.

En esta ocasión presentaremos a la más Brava! de todas. “Una hamburguesa con carácter rotundo y alma andaluza contemporánea”, destacan desde el certamen nacional. Esta sabrosa creación de Nómadas Grill, un restaurante de Chiclana situado en la Avenida de los Descubrimientos, nace del respeto al producto y de la reinterpretación de un sabor profundamente reconocible.

Ingredientes de Brava!

Pan brioche

180gr vaca madurada 60 días

Lechuga romana

Queso cheddar

Queso havarti

Bacon ahumado

Cebolla roja pochada

Salsa brava sureña.

BRAVA! nace del respeto al producto y de la reinterpretación de un sabor profundamente reconocible. Carne de retinto y vaca vieja, jugosa y sabrosa, marcada a la plancha para potenciar su intensidad natural, coronada con una doble capa de cheddar madurado y havarti que aporta profundidad y un fundido limpio y seductor.

La protagonista es su salsa brava ahumada: una versión elegante y adictiva, elaborada con pimentón de la Vera, ajo confitado y vinagre de Jerez, ají amarillo para darle un toque picante y canalla y sabor redondo, diseñada para invitar al siguiente bocado sin saturar.

La cebolla morada a la plancha aporta dulzor y textura, mientras un toque verde mínimo equilibra el conjunto. Todo ello se recoge en un pan brioche suavemente tostado en mantequilla, pensado para sostener sin distraer. Una hamburguesa potente, reconocible y honesta.

Cómo votar por tu favorita

Para votar por tu favorita solo tendrás que introducir el código que te haya proporcionado el establecimiento en la web, valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo el cinco la hamburguesa perfecta y el uno la que no repetirías. Con tu voto podrás participar en el sorteo de un Apple Watch.