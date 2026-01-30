El tiempo
La propuesta de Street Food Burger recuerda a los sabores de siempre, con el mimo de la abuela en cada bocado / Best Burger Spain

Estas son las catorce hamburguesas gaditanas que aspiran a ser la Mejor Hamburguesa de España 2026: pruébalas y vota por tu favorita

Las hamburgueserías participantes están en Cádiz, Chiclana, Puerto Real, El Puerto, Jerez, Villamartín, La Barca de la Florida, Algeciras y Tarifa

El plazo para votar por la Mejor Hamburguesa de España 2026 ya ha comenzado y tendrás de plazo hasta el 1 de marzo para probarlas y votar por tu favorita. En esta sexta edición de Best Burger Spain, la guía definitiva de las mejores hamburguesas de España, de los 430 restaurantes participantes de toda España, 59 son andaluces y, de ellos, 14 son gaditanos.

Un total de catorce establecimientos repartidos por la provincia de Cádiz participan en este certamen de hamburguesas con sus creaciones más innovadoras, sabrosas, creativas y arriesgadas. Así que si eres un amante de las hamburguesas Best Burger Spain te ayuda a descubrir las más deliciosas del país y buscar cuáles hay en la localidad, provincia o Comunidad Autónoma que prefieras. ¿Te atreves a probarlas todas?

Para votar por tu favorita solo tendrás que introducir el código que te haya proporcionado el establecimiento en la web, valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo el cinco la hamburguesa perfecta y el uno la que no repetirías. Con tu voto podrás participar en el sorteo de un Apple Watch.

Brava!, de Nómadas Grill (Chiclana)
1/14 Brava!, de Nómadas Grill (Chiclana) / Best Burger Spain
Lucy, de Sinners Burger (Jerez)
2/14 Lucy, de Sinners Burger (Jerez) / Best Burger Spain
Shhhhhhistorra, de 100% Steak (Algeciras)
3/14 Shhhhhhistorra, de 100% Steak (Algeciras) / Best Burger Spain
Lupita, de HomeB (Chiclana)
4/14 Lupita, de HomeB (Chiclana) / Best Burger Spain
No, ni, ná, de The Beast Burger (Algeciras)
5/14 No, ni, ná, de The Beast Burger (Algeciras) / Best Burger Spain
Tapa Arterias 2.0, de Locura (Villamartín)
6/14 Tapa Arterias 2.0, de Locura (Villamartín) / JUAN MANUEL BAZAN GONZALEZ
Braña, de Nomad (El Puerto de Santa María)
7/14 Braña, de Nomad (El Puerto de Santa María) / Best Burger Spain
The Carnival, de Pintamona Sur (Jerez)
8/14 The Carnival, de Pintamona Sur (Jerez) / Best Burger Spain
Italian Burger, de Golden Grill Wild Wild Burger (Puerto Real)
9/14 Italian Burger, de Golden Grill Wild Wild Burger (Puerto Real) / Best Burger Spain
Abuela María, de Street Food Burger (Cádiz)
10/14 Abuela María, de Street Food Burger (Cádiz) / Best Burger Spain
La Faraona, de Oculto Burger Jerez
11/14 La Faraona, de Oculto Burger Jerez / Best Burger Spain
Queen's House, de Casa Burger (La Barca de la Florida)
12/14 Queen's House, de Casa Burger (La Barca de la Florida) / Best Burger Spain
La Pecadora, de la Casita de Fran (Tarifa)
13/14 La Pecadora, de la Casita de Fran (Tarifa) / Best Burger Spain
La Chicharrona, de Kinos BBQ (Jerez)
14/14 La Chicharrona, de Kinos BBQ (Jerez) / Best Burger Spain

