Estas son las catorce hamburguesas gaditanas que aspiran a ser la Mejor Hamburguesa de España 2026: pruébalas y vota por tu favorita

La propuesta de Street Food Burger recuerda a los sabores de siempre, con el mimo de la abuela en cada bocado

El plazo para votar por la Mejor Hamburguesa de España 2026 ya ha comenzado y tendrás de plazo hasta el 1 de marzo para probarlas y votar por tu favorita. En esta sexta edición de Best Burger Spain, la guía definitiva de las mejores hamburguesas de España, de los 430 restaurantes participantes de toda España, 59 son andaluces y, de ellos, 14 son gaditanos.

Un total de catorce establecimientos repartidos por la provincia de Cádiz participan en este certamen de hamburguesas con sus creaciones más innovadoras, sabrosas, creativas y arriesgadas. Así que si eres un amante de las hamburguesas Best Burger Spain te ayuda a descubrir las más deliciosas del país y buscar cuáles hay en la localidad, provincia o Comunidad Autónoma que prefieras. ¿Te atreves a probarlas todas?

Para votar por tu favorita solo tendrás que introducir el código que te haya proporcionado el establecimiento en la web, valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo el cinco la hamburguesa perfecta y el uno la que no repetirías. Con tu voto podrás participar en el sorteo de un Apple Watch.