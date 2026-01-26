Esta es la hamburguesería de El Puerto donde podrás comer hasta reventar: un buffet de hamburguesas por 12 euros

A los buffets no se va si no es para comer hasta reventar. Así que bajo esta premisa Manhattan Food & Drinks, situado en el centro comercial Bahía Mar (El Puerto), se ha convertido en uno de los lugares favoritos para comer hamburguesas hasta que no puedas más.

La presentación de sus impresionantes hamburguesas en las redes sociales acapara la atención de los amantes de esta jugosa comida, pero también la oferta con la que captan a los hambrientos comensales. En este establecimiento podrás comer sin límites por 12 euros, eso sí, con unas condiciones que no todos son capaces de lograr.

Las condiciones están claras: son 12 euros por persona y bebidas aparte de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados y festivos el precio es de 12,95 euros. En la oferta entran todos los platos de la carta, excepto los indicados.

En la primera ronda es obligatorio pedir un entrante (cada dos personas) y un principal para cada uno. Cuando se termine toda la comida de la mesa se puede volver a pedir otro plato. No se puede pedir para llevar ni llevarse la comida sobrante y, a partir del segundo plato si se pide y sobra la comida se paga aparte.

El único buffet de hamburguesas de Cádiz

Comer hamburguesas hasta no poder más puede que sea uno de los sueños que muchos tengan por cumplir. Así que para cumplirlo tendrás que visitar Manhattan Food & Drinks, donde podrás darte un homenaje entre los sabores más brutales. El establecimiento abre en horario ininterrumpido, desde las 08:30 horas, para ofrecer desayunos americanos, brunchs y almuerzos, y hasta las 00:00 horas para disfrutar de una explosiva cena.