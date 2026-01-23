La Bodega Jerezana con vistas a la playa de Valdelagrana donde disfrutar del auténtico sabor de los guisos de Cádiz

Una vez que el frío se instala en la provincia de Cádiz, no puede faltar en la mesa los platos calientes de la cocina tradicional gaditana. Así que para que disfrutes del sabor más auténtico de Cádiz en un entorno único, te traemos este planazo gastronómico que comienza este viernes en la Bodega Jerezana, en El Puerto de Santa María.

Del 23 de enero al 1 de febrero, el restaurante Bodega Jerezana, ubicado en el paseo marítimo de Valdelagrana acogerá unas jornadas gastronómicas dedicadas a los guisos tradicionales de la provincia de Cádiz. Esta iniciativa culinaria ofrece a portuenses y visitantes una oportunidad excepcional para degustar una selección de platos de cuchara y guisos típicos gaditanos elaborados con ingredientes locales y siguiendo recetas tradicionales fuera de la carta habitual.

Durante estos días “podrás disfrutar de una experiencia única con una selección de guisos típicos gaditanos, elaborados con todo el cariño y los mejores productos de la tierra”, anuncian desde el establecimiento portuense. Unos guisos que estarán fuera de carta y disponibles para los amantes de la cocina tradicional que quieran experimentar la identidad culinaria de Cádiz.

Bodega Jerezana frente al mar

Desde el año 1982 el restaurante Bodega Jerezana lleva deleitando los paladares de todo aquel que desea saborear una cocina gaditana con productos de calidad. Ismael García, hijo de los fundadores de este establecimiento de Valdelagrana, es quien está al frente del restaurante que se encuentra en el paseo marítimo portuense.

Bodega Jerezana ha preparado las Jornadas Guisos de Cádiz para poder acercar la cocina más auténtica y tradicional a todo aquel que quiera disfrutar de una experiencia gastronómica diferente. Una manera de saborear la cocina local, en un entorno costero único y donde además de estos platos podrás descubrir una carta protagonizada por los mariscos, pescados, arroces y carnes de gran calidad.