Este restaurante de Cádiz te hará viajar a los sabores más castizos de Castilla y León: platos de recetas heredadas y guisos que reconfortan

El calendario gastronómico de Cádiz no deja de sorprendernos. Las citas culinarias del Carnaval de Cádiz se abren paso entre las diferentes propuestas de los bares, tabernas y restaurantes de la ciudad. Una de las propuestas que dará mucho que hablar estos días será la del restaurante El Faro de Cádiz que, desde este jueves, 22 de enero, y hasta el domingo, 25 de enero, celebrará la XXXII Semana Zamorana.

Un año más, El Faro de Cádiz abre sus puertas a la tradición, cocinando a fuego lento platos con los sabores más recios y honestos de Castilla y León. Una cita culinaria de categoría avalada por las 32 ediciones que se lleva celebrando en este restaurante de la calle San Félix.

Durante estos días, el icónico restaurante gaditano deleitará a los comensales con platos tradicionales de la gastronomía zamorana. Desde el restaurante ya lo han avisado: “Nuestra carta se llenará de platos que hablan de productos de matanza, hornos encendidos y recetas heredadas: judiones guisados con su compango, lechal y cochinillo asados, morcilla, mollejas, ternera de Aliste… sabores profundos que reconfortan y permanecen”.

Carta especial con sabor zamorano

El menú ofrece reconocidos platos tradicionales de la cocina de la provincia castellana, como las chichas de matanza, las chuletitas lechales o las mollejas de cordero al ajillo. Además, este viaje culinario se acompaña con el carácter de los vinos D.O. Toro (fieles compañeros de una cocina sin prisas) y concluye con la dulzura serena del pastel de queso con miel y piñones.

Como entrantes para compartir: chichas de matanza con huevo frito, morcilla picante con pasas y piñones, chuletitas lechales a la plancha y mollejas de cordero al ajillo. Los platos principales se reparten entre judiones guisados con su compango, paletilla lechal al horno, cochinillo asado al horno y corte de ternera de aliste. En cuanto al postre, el colofón será un pastel de queso con miel y piñones.