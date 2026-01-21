Este restaurante de Cádiz te hará viajar a los sabores más castizos de Castilla y León: platos de recetas heredadas y guisos que reconfortan
El restaurante El Faro de Cádiz celebra la XXXII Semana Zamorana con una carta especial que incluye chichas de matanza, chuletitas lechales o las mollejas de cordero al ajillo, entre otros platos
El calendario gastronómico de Cádiz no deja de sorprendernos. Las citas culinarias del Carnaval de Cádiz se abren paso entre las diferentes propuestas de los bares, tabernas y restaurantes de la ciudad. Una de las propuestas que dará mucho que hablar estos días será la del restaurante El Faro de Cádiz que, desde este jueves, 22 de enero, y hasta el domingo, 25 de enero, celebrará la XXXII Semana Zamorana.
Un año más, El Faro de Cádiz abre sus puertas a la tradición, cocinando a fuego lento platos con los sabores más recios y honestos de Castilla y León. Una cita culinaria de categoría avalada por las 32 ediciones que se lleva celebrando en este restaurante de la calle San Félix.
Durante estos días, el icónico restaurante gaditano deleitará a los comensales con platos tradicionales de la gastronomía zamorana. Desde el restaurante ya lo han avisado: “Nuestra carta se llenará de platos que hablan de productos de matanza, hornos encendidos y recetas heredadas: judiones guisados con su compango, lechal y cochinillo asados, morcilla, mollejas, ternera de Aliste… sabores profundos que reconfortan y permanecen”.
Carta especial con sabor zamorano
El menú ofrece reconocidos platos tradicionales de la cocina de la provincia castellana, como las chichas de matanza, las chuletitas lechales o las mollejas de cordero al ajillo. Además, este viaje culinario se acompaña con el carácter de los vinos D.O. Toro (fieles compañeros de una cocina sin prisas) y concluye con la dulzura serena del pastel de queso con miel y piñones.
Como entrantes para compartir: chichas de matanza con huevo frito, morcilla picante con pasas y piñones, chuletitas lechales a la plancha y mollejas de cordero al ajillo. Los platos principales se reparten entre judiones guisados con su compango, paletilla lechal al horno, cochinillo asado al horno y corte de ternera de aliste. En cuanto al postre, el colofón será un pastel de queso con miel y piñones.
