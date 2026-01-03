Es uno de los restaurantes de Cádiz más famosos al que han ido actores de Hollywood a comer: sus tortillitas de camarones y sus papas aliñas lo hacen único

Actores de Hollywood y de España, influencers, cantantes, políticos o grandes chefs… famosos que no han podido resistirse a probar el restaurante más icónico de Cádiz, como lo han estado haciendo los gaditanos y las gaditanas en estos más de 60 años de historia que tiene el restaurante El Faro de Cádiz.

Lo que nació como una pequeña taberna gaditana es hoy mucho más. Es un templo gastronómico donde saborear la tradición, con un toque de innovación y vanguardia en sus platos. Un restaurante que cuenta con un salón para que disfrutes de un ambiente relajado y también con una barra más desenfadada, pero sin renunciar a su excelencia gastronómica.

Durante seis décadas, El Faro de Cádiz, ha mimado el producto del mar con humildad, pasión y mucho trabajo. “Tres generaciones evolucionando la tradición de la cocina gaditana para conseguir que nuestros comensales sigan disfrutando del mejor sabor de nuestra tierra”, señalan en su web. Entre sus imprescindibles están las tortillitas de camarones, las papas aliñás, ostiones y sus erizos de mar.

Platos icónicos que traspasan fronteras y que permiten disfrutar del mejor sabor de la tierra. En su carta, tiene una gran presencia los pescados, donde además de estos imprescindibles, no podrás irte sin probar el guiso de pescado a la roteña, entre otros manjares.

Las tortillitas de camarones que conquistaron a ‘James Bond’

Cádiz se ha consagrado como un increíble plató de rodaje, donde las series y películas nacionales, y también internacionales, han contado con sus monumentos, playas, calles, edificios y lugares de interés para llevarlos a la ficción. Uno de los rodajes que más se recuerda en Cádiz es el de la película Muere Otro Día (Die Another Day), en el que participaron Halle Berry y Pierce Brosnan, cuando hacía de James Bond, agente 007.

El actor aprovechaba los momentos de grabación para escaparse a comer a El Faro de Cádiz, donde quedó prendado de las tortillitas de camarón que aquí se elaboran. Así lo recordaron Mayte Córdoba y Mario Jiménez en el episodio ‘Un país de película’, del programa Comando Actualidad, para RTVE.