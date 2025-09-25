Este es el restaurante de Cádiz donde ha comido Joan Manuel Serrat en su visita a San Fernando: “Ha vuelto a su casa, años después”

La visita de Joan Manuel Serrat con motivo del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León ha causado una gran expectación en San Fernando. Este miércoles, 24 de septiembre, el artista ha sido reconocido con este premio por su trayectoria profesional y por su defensa y lucha de la libertad.

Aprovechando su paso por la provincia de Cádiz no ha dudado en visitar uno de los restaurantes más icónicos de la Tacita de Plata: el Faro de Cádiz. Ha sido el propio establecimiento, a través de sus redes sociales, el que ha compartido la fotografía de Joan Manuel Serrat junto a Mayte Córdoba, gerente del restaurante El Faro de Cádiz.

Una fotografía que han acompañado con la letra de una de sus canciones más emblemáticas: "Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas..."

Serrat regresa a casa

El Faro de Cádiz ha compartido la fotografía del artista tras su paso por el icónico restaurante, pero también ha recordado que “Serrat ha vuelto a su casa, años después… Un sueño cumplido que nos siga recordando y eligiendo”. De esta manera aseguran que no es la primera vez que el cantante visita este reconocido restaurante gaditano.

En los comentarios de la publicación, Francisco Pedreño, hermano del periodista Juan Manuel Pedreño recordó que “la primera visita de Juan Manuel Serrat al Faro, fue allá por el año 1974, actuaba en el Cortijo de los Rosales y comió con la Familia Pedreño, era el Bautizo del segundo hijo de Juan Manuel, mi Hermano, De ahí, para el Cortijo, mi Hermano Presentaba y Juan Manuel Serrat actuaba”.