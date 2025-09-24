Ni San Francisco ni Nueva York, el puente más largo y más alto de Europa cumple diez años batiendo récords en Cádiz

Tal día como hoy, un 24 de septiembre de 2015, se inauguró el conocido como el Puente de la Pepa. Un símbolo de la ingeniería a nivel mundial que es hoy todo un icono de la Bahía de Cádiz. Se estima que, a diario, unos 30.000 vehículos atraviesan este puente gaditano considerado el más largo de España, con cinco kilómetros de longitud y, de los cuales, más de tres trascurren por encima del mar.

Para conmemorar esta efeméride cabe recordar que su construcción tardó ocho años y costó un total de 511 millones. Detrás de este proyecto estuvo el ingeniero Javier Manterola y la empresa Dragados se encargó de su construcción. Cabe recordar que las obras del puente de La Pepa comenzaron en 2008 y se llegó a emplear 100.000 metros cúbicos de hormigón para su construcción.

Las impresionantes dimensiones del puente de la Constitución de 1812 aún siguen sorprendiendo a todo aquel que lo cruza. Este puente de la Bahía de Cádiz no es solo el más largo de España, sus cinco kilómetros de longitud hacen que supere a otros puentes como el Golden Gate de San Francisco (2,7 kilómetros) y el puente de Brooklyn de Nueva York (1,8 kilómetros).

La construcción alcanza una altura de 185 metros en sus torres, elevándose sobre lo más alto de la ciudad de Cádiz y, de paso, sobre lo más alto de Europa. Cruzar este puente colosal no supone un simple trayecto en coche, sino que te llenará sensaciones. Desde lo alto impresionan unas vistas increíbles de la Bahía de Cádiz, el puerto, los astilleros y el trazado gaditano.