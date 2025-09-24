Serrat clama por la "tolerancia" al recibir el Premio Cortes de la Real Isla de León en San Fernando

Joan Manuel Serrat ha recibido este miércoles el XIV Premio Cortes de la Real Isla de León a los Valores Constitucionales y a la Defensa de las Libertades Democráticas en el acto central de una nueva conmemoración del 24 de Septiembre en San Fernando.

El Ayuntamiento de San Fernando, en esta edición de la gran fiesta de Las Cortes, ha querido reconocer el papel que tuvo aquella música y aquellas canciones que trajeron la libertad y nadie mejor que el cantautor catalán que puso música a los versos de Miguel Hernández y Antonio Machado –también Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2024– para personificar esta dedicatoria.

Serrat, que ha sido largamente aplaudido y arengado por el público en el mismo edificio histórico en el que hace 215 años los diputados llamados a Cortes dieron un nuevo rumbo a España -el Real Teatro de Las Cortes- ha correspondido al cariño que le mostraba La Isla dedicándole una canción: la primera vez que ha interpretado una versión en castellano de su tema Pare (Padre), con el que ha puesto el epílogo a un discurso tan breve como contundente en el que el artista ha lamentado profundamente la situación actual. "No me gusta el mundo en que vivimos, lo confieso. Es hostil, contaminado, injusto, insolidario. Y no solo no me gusta, sino que me preocupa mucho el rumbo que lleva", afirmó tras recibir el galardón de manos de la alcaldesa isleña, Patricia Cavada.

"Cada día busco ropa de optimista para ponerme, pero es que últimamente no la encuentro de mi talla", ha dicho el cantautor al referirse al tono del mensaje que ha acompañado la entrega del premio. Porque Serrat se ha dejado pocas cosas en el tintero en su intervención: Palestina, el cambio climático, la inmigración, la corrupción, Europa...

"Somos desgarrados testigos de unas atrocidades brutales que se están ejerciendo a nuestro alrededor y no quisiera pasar la posibilidad de hablar con ustedes sin insistir en el genocidio que sufre día a día el pueblo palestino sin que se produzcan unánimes y contundentes respuestas por parte de los gobiernos del mundo entero, especialmente de aquellos que se atribuyen el papel de garantes de la paz y de la libertad", ha denunciado con contundencia desde el atril del Teatro de las Cortes, lo que ha desatado de inmediato un sonoro aplauso entre los asistentes.

Eso sí, el artista ha afirmado que no se resigna ante la desalentadora realidad del panorama actual por muy pesimista que esta sea. Así, ha aprovechado la tribuna para denunciar "la dejadez con la que nos enfrentamos al cambio climático" a pesar de que la situación resulta más grave cada año. Ha lamentado que la corrupción campe a sus anchas y que "los chorizos", en el mejor de los casos y con mucho esfuerzo, sean apartados de la sociedad por un tiempo "pero no se consigue que devuelvan la cartera". Ha mostrado también su desconcierto el cantautor ante un mundo "al que no se le ocurre nada mejor que levantar muros y alambradas para contener las oleadas migratorias". Y ha deplorado que el proyecto de Europa, del que había sido un total convencido, haya quedado reducido a "un mercadillo lejos de los valores de la ilustración, del humanismo, de la justicia y la fraternidad".

Joan Manuel Serrat, tras recibir el Premio Cortes de la Real Isla de León en San Fernando / Jesús Marín

Al hilo de aquellas Cortes de 1810 "que cambiaron la Historia de España", Joan Manuel Serrat reflexionó también sobre la libertad, la democracia y la Constitución para apelar en estos tiempos convulsos “a emprender un ejercicio de tolerancia”, algo –admitió– “en lo que últimamente estamos desentrenados”.

La Constitución –ha dicho el artista– es la norma fundamental del Estado "pero no es inmutable" y, ahora mismo, se encuentra en un momento clave "en el que tendrá que hacer quiebros para adaptarse a este mundo globalizado y tecnológico en el que vivimos, un mundo tan cambiante que nos enfrenta constantemente a nuevos desafíos y que plantea serios interrogantes sobre cómo garantizar la efectividad de los principios constitucionales".

De ahí que el cantautor haya insistido en su discurso en ese necesario ejercicio de tolerancia, "que es un ejercicio de contraste, no de confrontación". "Es algo que desde hace un tiempo lo estamos olvidando en este país. Nuestros representantes –representantes temporales, ocasionales– están adoptando posiciones que probablemente no ayudan a lo que necesita el sistema democrático, que es sencillamente la tolerancia: sencillamente escuchar a otros". Porque la democracia acompaña siempre a la libertad –ha apuntado Serrat– "pero la libertad de todos, la libertad para todos, no la libertad para mí".

La música de la libertad

"Las canciones dan esperanza. Y no hay nada más revolucionario que eso", ha afirmado la alcaldesa, Patricia Cavada, al cerrar el acto al aludir a una de las cartas que había remitido a Serrat con motivo de la concesión del Premio Cortes de la Real Isla de León.

"Tu carrera, que es un poco tu vida, es el mejor ejemplo de que la libertad también se consigue cantando y haciéndonos llegar ese mensaje a través de una música a la que en San Fernando empezamos a poner letra hace ya más de dos siglos", ha destacado la regidora isleña al referirse al cantautor galardonado en este 24 de Septiembre, en el que San Fernando –una vez más– ha querido enarbolar la bandera de las libertades y de las causas justas.

Porque no solo ha sido un premio a un artista de reconocida trayectoria y fama. Se trataba en esta fiesta de Las Cortes "de celebrar ese poder transformador de la música y de las canciones y de homenajear a los que, como Serrat, han luchado con ellas por la libertad y los derechos de la ciudadanía, incluso a costa de la persecución, la censura, los arrestos y, en los casos más dramáticos, la propia muerte".

También Cavada, que ha realizado un largo recorrido por esa música que tanto ha influido y cambiado a la sociedad, ha aprovechado el acto institucional para denunciar la situación del pueblo palestino: "Aún vemos cómo se desangra Gaza bajo la ofensiva de Benjamín Netanyahu, en una franja que Joan Manuel Serrat ha visitado y que ahora pretenden convertir en un resort bajo las cenizas, ya, de más de 65.000 cadáveres, incluyendo a niños y a mujeres", ha lamentado.

El acto ha conseguido reunir en el Teatro de las Cortes a una nutrida representación de artistas gaditanos, entre autores, destacadas figuras del Carnaval –Jesús Bienvenido, por cierto, tuvo a su cargo la lectura del decreto de Las Cortes con la que se dio inicio a la ceremonia– e, incluso, del flamenco. De glosar la figura del homenajeado se ha encargado su biógrafo, el escritor Luis García Gil, con una intervención brillante en la que repasado la vida del cantautor a través de sus canciones.