¿Qué hacer este 24 de Septiembre en San Fernando? Todo el programa de actos

Infantes de marina ataviados con el uniforme histórico, antes de comernzar el izado de la bandera, en el 24 de Septiembre del año pasado

San Fernando vuelve a conmemorar hoy la histórica fecha del 24 de Septiembre en la que comenzaron las sesiones de Las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 que darían forma a la primera Constitución española: La Pepa. Lo hará, sobre todo, con el acto institucional que se celebrará en el Real Teatro de las Cortes a las 12.00 horas, en el que el cantautor Joan Manuel Serrat recibirá el Premio Cortes de la Real Isla de León a los Valores Constitucionales y a la Defensa de las Libertades Democráticas.

De esta forma, desde el Ayuntamiento isleño se quiere subrayar en esta edición de la fiesta local del 24 de Septiembre la importancia de la música en la lucha por la libertad. La glosa del artista en el acto correrá a cargo de su biógrafo,el escritor Luis García Gil. Pero en esta entrega del Premio Cortes de la Real Isla de León participará también Jesús Bienvenido, que –en un gesto simbólico– se encargará de dar lectura al decreto de la convocatoria de aquellas Cortes de hace 215 años.

Desde el Ayuntamiento de San Fernando se ha aludido a su trayectoría artística y a su papel como referente del Carnaval "y de una obra marcada por un espíritu crítico, libertario y revolucionario como reflejo del propio Carnaval y en consonancia con los valores del premiado y de todas aquellas personas que con su música han luchado por la libertad".

La entrega del premio centrará el programa de actos pero la conmemoración, con 25 ediciones ya a sus espaldas, también se vivirá intensamente en la calle. A las 11.15 horas está previsto el solemne izado de la bandera que se llevará a cabo en la plaza de la Iglesia de la mano de la Armada, que culminará con un vistoso desfile por la calle Real. Un acto ya habitual en esta señalada fecha. Por la tarde, a las 20.00 horas, se procederá también al arriado de la enseña nacional.

Además, a partir de las 10.00 horas, la Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre llevará a cabo una procesión cívica por la calle Real en la que sus miembros lucirán sus trajes históricos. A las 11.40 horas llevarán a cabo también en la Iglesia Mayor la recreación del cuadro del Juramento de los Diputados, la imagen más conocida de la conmemoración.

Dicha recreación podrá verse también a la tarde en el Teatro de las Cortes. A partir de las 20.30 horas, la asociación recreará en este edificio histórico la sesión de aquel 24 de Septiembre de 1810, a la que continuará la puesta en escena del lienzo de Casado del Alisal. La entrada será libre.

Habrá también a lo largo de la jornada visitas teatralizadas a monumentos y edificios constitucionales.Y la Fundación Legado de las Cortes llevará a cabo una exposición de la defensa de La Isla de León durante el asedio napoleónico en la Compañía de María, que podrá visitarse de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Los actos, uno a uno

A las 12.00 horas, en el Real Teatro de las Cortes. Entrega del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León a Joan Manuel Serrat

A las 10.00 horas. Procesión cívica por la calle Real. Organiza la Asociación 24 de Septiembre

A las 11.15 horas. Solemne izado de la bandera en la plaza de la Iglesia a cargo de la Armada

A las 11.40 horas. En la Iglesia Mayor. Recreación del Juramento de los Diputados llamados a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810. Organiza la asociación 24 de Septiembre

Visitas teatralizadas al Ayuntamiento, con pases guiados a las 17.00, 17.45, 18.30 y 19.15 horas (imprescindible reserva en la web de Turismo)

Visitas teatralizadas a la Iglesia Mayor (exterior) y al Real Teatro de las Cortes, con pases guiados a las 17.00, 17.45 y 18.30 horas (imprescindible reserva en la web de Turismo)

Museo Naval. Visitas de 10.30 a 14.00 horas. Pases guiados a las 10.30 у 12.00 horas

De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Exposición de la Defensa de la Real Isla de León de 1810 a 1812 en la Compañía de María (acceso por la calle Real, 142). A cargo de la Fundación Legado de las Cortes

De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Visitas a la capilla de la Compañía de María. Pases guiados a las 11.15, 12.15, 13.15, 18.15, 19.15 y 20.15 horas. Entrada libre

A las 20.00 horas. Plaza de la Iglesia. Solemne arriado de la bandera a cargo de la Armada

A las 20.30 horas. Real Teatro de las Cortes. Recreación de las sesiones de los diputados llamados a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 y del cuadro del juramento de Casado del Alisal. Entrada libre

Otras actividades