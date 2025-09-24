Serrat emociona y pone voz al Premio Cortes de la Real Isla de León en San Fernando

Fue el reverso del acto institucional que este mediodía se celebrará en el Teatro de las Cortes. Joan Manuel Serrat, el cantautor que este 24 de Septiembre recibirá el Premio Cortes de la Real Isla de León, se dejó querer ayer tarde en un encuentro completamente alejado del protocolo, el formalismo y los discursos que marcan el acto central de la conmemoración isleña de Las Cortes.

El artista fue a la sala más grande de los cines del San Fernando Plaza para hablar distendidamente de su carrera, de su retirada de los escenarios, de la amistad, de la música, del flamenco, del tiempo que estuvo exiliado, de Eurovisión y del La, la, la... Contestó a algunas preguntas del público (a unas cuantas solo, que no había tiempo para mucho más) y para deleite de los presentes se despidió haciendo lo mejor que sabe hacer: cantar. Por supuesto, ese himno de varias generaciones que es Mediterráneo, además de otro de sus temas más conocidos: De vez en cuando la vida. Sobra decir que aquello fue un momentazo que queda para la historia de la fiesta isleña del 24 de Septiembre.

Contaba la alcaldesa, Patricia Cavada, al dar inicio al acto que, precisamente, este encuentro en el que el cantautor catalán fue entrevistado por su biógrafo, el escritor Luis García Gil, había sido idea del propio Serrat habida cuenta de las limitaciones que el acto institucional de la entrega del Premio Cortes de la Real Isla de León supone para los ciudadanos debido, principalmente, al reducido aforo del Teatro de las Cortes. En todo caso, las 400 invitaciones para el encuentro que se celebró en el cine volaron literalmente en cuanto se pusieron a disposición de los interesados días atrás. Se agotaron en cuestión de minutos, así que solo aquellos que tuvieron la fortuna de hacerse con uno de estos pases pudieron disfrutar de este momento único con Serrat.

Lo cierto es que la expectación causada en La Isla por la presencia del célebre cantautor –Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2024– no se había visto nunca en las vísperas del 24 de Septiembre, ni siquiera en el glorioso año del Bicentenario. Más de una hora antes había ya una larga cola de gente esperando para acceder a la sala en la que se celebraba el acto.

Y el cantautor no defraudó a los serratianos –como los llamó Luis García Gil– al mostrar su cara más cercana y hablar distendidamente de su música y de su carrera e, incluso, bromear con el público. Serrat emocionó en este acto paralelo a la entrega del premio en el que se reconoció "feliz" de haber sido distinguido con un premio “"igado a la libertad y el progreso" y de participar en "un monólogo compartido" con el público.

Joan Manuel Serrat interpreta la canción Mediterráneo en San Fernando

No fue una entrevista al uso la que le hizo el escritor Luis García Gil porque más bien la conversación discurrió libremente de un tema a otro: de la primera vez que vino a Cádiz en 1969 de la mano de Antonio Martín de Mora, a lo diferentes que suenan –y se escuchan– los aplausos en un sitio u otro o a la complicada relación que España, a diferencia de otros países vecinos, tenía con sus artistas. Aunque aquí, Serrat reconoció que no era el más indicado para hablar de esta cuestión "porque siempre me he sentido querido y cercano sin sentirme avallasado". Precisamente, de España, dijo también el cantautor bromeando que "uno tiende a olvidar lo complicado y desafortunado que es este país para solventar algunas realidades si hubiera buena voluntad cuando piensa en lo bien que se come".

"Escuchar a Serrat no te hace mejor persona", afirmó también al dejar una de las frases de la tarde cuando contestó a una de las preguntas que le lanzó su biógrafo, que intentaba cierto paralelismo con el sentido de su obra al hilo de las recientes -y polémicas- declaraciones de la influencer María Pombo sobre la lectura. "No me he dedicado a esto para hacer mejor a las personas, lo he hecho porque me gusta y porque ha sido mi manera de ganarme la vida", dijo.

Joan Manuel Serrat interpretó un par de temas, entre ellos 'Mediterráneo', en San Fernando / Jesús Marín

Serrat reconoció también que no se arrepiente de la decisión de haber dejado los escenarios y aseguró que no tiene "ninguna necesidad física de volver". "He sido feliz, lo he pasado bien, le he dado sentido a mi vida", afirmó al hablar de su carrera. "Estoy bien. Tengo que hacer y deshacerme de muchas cosas: romper papeles es una de las cosas que más me ocupan".

Sus recuerdos de Camarón dieron también otro de las claves de este encuentro celebrado en La Isla. "Nos conocimos muy jóvenes. Entonces viajaba con más frecuencia a Madrid y coincidíamos en lugares recurrentes y con algún amigo común que podíamos tener. Lo recuerdo de manera entrañable, era persona delicada y frágil", apuntó Serrat en la ciudad natal del cantaor. El artista afirmó también que en esta tierra "es difícil hablar del flamenco sin ponerse de rodillas".

La velada dio para mucho más, desde luego. Serrat habló de la influencia de la copla tan denostada por los intelectuales, de Latinoamerica, de los meses que estuvo en el exilio y no pudo escribir absolutamente nada, de los "agujeros" que deja la pérdida de la gente que uno quiere, de la poesía, de aquellas canciones en las que cree que no supo plasmar todo lo que quería y de aquellas otras que, una vez terminadas, le emocionaron. Fue, en definitiva, el Serrat más cercano, el que hoy verá también reconocida su trayectoria con un premio que quiere dar su sitio a esa música que trajo la libertad.