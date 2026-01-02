Es una de las Ventas de Cádiz con más historia y donde César, de 'Los Morancos' ha despedido el 2025: más de 120 años de tradición y vanguardia en la sierra gaditana

Repartidas por la provincia de Cádiz encontrarás Ventas donde saborear la cocina más tradicional y auténtica del recetario gaditano. Estos lugares son el refugio perfecto para los amantes del buen comer y, por este motivo, no hay quien se resista a detenerse a su paso para saborear los platos abundantes que aquí se cocinan.

Carnes a la brasa, guisos, chacinas, pescados… el abanico es bastante amplio si hablamos de la cocina gaditana. Una de las Ventas de Cádiz con más historia es la Venta La Perdiz, situada en la barriada que le da nombre a este establecimiento que lleva desde el año 1904 elaborando los sabores más tradicionales.

En estos años la Venta La Perdiz se embarcado en un viaje culinario entre tradición y vanguardia que no deja indiferente a nadie. Uno de los últimos visitantes de 2025 ha sido César Cadaval, de ‘Los Morancos’, quien ha despedido el año dándose un buen festín. Ha sido el propio establecimiento el que ha compartido una fotografía del paso del humorista sevillano por esta Venta de la sierra de Cádiz.

“Junto a César de Los Morancos, Venta La Perdiz os desea un Feliz Año Nuevo 2026. Hoy, 31 de diciembre, despedimos el año con mucha ilusión y alegría, recordando los grandes momentos de este magnífico 2025”, han escrito en sus redes sociales, junto a una fotografía que inmortaliza el paso de César Cadaval en la Venta La Perdiz.

Más de 120 años de tradición y vanguardia

La historia de la Venta La Perdiz se remonta a su origen en el año 1904 cuando daban servicio a las personas que pasaban por las cañadas reales. En 1980 da un giro cuando la familia Rodríguez tomó las riendas de esta histórica venta y se dan a conocer por toda la sierra de Cádiz gracias a sus platos de cocina tradicional con recetas de sus antepasados.

En 2023 sufre una reforma y toma las riendas del negocio el hijo de Francisco Rodríguez, Ernesto, y su esposa Yolanda Montané. Ambos le han dado un nuevo giro al establecimiento, combinando platos de la cocina tradicional con los de cocina fusión. La Venta cuenta con tres espacios: la barra con mesas altas, un salón interior y la terraza; y, además, han inaugurado la Terraza del Abuelo Paco.

En cuanto a sus especialidades, la Venta La Perdiz recomienda tres sugerencias infalibles: champiñones rellenos de gambas y jamón serrano en salsa de queso y bacon crispy; ensaladilla de gambones y Wakame; y chicharrones de solomillo de atún. Otros imprescindibles de la carta, que recomienda Cosas de Comé, son: la perdiz con almendras, jabalí en tomate o el venado en salsa y guisos de toda la vida con la carrillada en salsa.