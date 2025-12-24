Ni Grazalema ni Vejer: este es el pueblo más bonito de Cádiz que todo el mundo debería conocer este 2026

La revista Viajar ha vuelto a publicar su mapa nacional donde destaca los pueblos más bonitos de cada provincia. Un recorrido en el que dan a conocer aquellos “destinos que sobresalen por su encanto, por sus propuestas turísticas innovadoras o por demostrar, con hechos, que existe más vida más allá del asfalto y los rascacielos”, explican en la publicación.

En estos enclaves repartidos por la geografía española “perviven tradiciones que se mantienen generación tras generación y un fuerte sentido de la comunidad”. Aquí, por su forma de vivir, podrás encontrar “calma, hospitalidad y belleza sin artificios”, continúa explicando Viajar. Así que, si quieres conocer nuevos lugares en este 2026, toma nota de los pueblos qué deberías visitar, según la revista Viajar.

En el caso de Cádiz, Zahara de la Sierra ha sido el pueblo de Cádiz elegido por esta prestigiosa revista, que además está certificado como uno de los más bonitos de España por la Asociación Pueblos Más Bonitos de España. Señalan que está ubicado en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y “es único por sus calles completamente blancas y sus vistas a la montaña y el embalse de Zahara – El Gastor”.

“Lugares como la Plaza Lepanto, la cual cuenta con un mirador precioso del pueblo, o la Iglesia de Santa María la Mesa son dos de todos los que convierten a esta localidad en un paraíso del sur de España”. Además de estos monumentos, es imprescindible subir a la Torre del Homenaje y dejarse sorprender por los restos de su castillo, así como de sus increíbles vistas desde el cerro.

Los pueblos más bonitos de cada provincia de España