Feria de El Colorado de Conil 2025: concierto de La Húngara, exhibiciones hortofrutícolas, música, deporte y mucho más

Una de las ferias más queridas de la provincia de Cádiz es la de El Colorado (Conil), conocida como Feria de Primavera. Esta pequeña feria cautiva al visitante por su amplio programa de actividades que abarca desde actividades deportivas, hasta musicales y exhibiciones hortofrutícolas, entre otras.

La de este año será del 4 al 8 de junio, así que, si no quieres perderte ningún detalle, toma nota de todo lo que ofrece esta feria familiar. Entre los principales atractivos destacan los conciertos de La Húngara, Luis de Perikín y No me pises que llevo chanclas, entre otros. Descubre la programación completa:

Miércoles 4 de junio

18:30 horas: Triangular de fútbol 7 en categoría pelusas

18:30 horas: Triangular de fútbol 7 en categoría prebenjamín. Participan: AD Burreño, CD Novo Conil y Sporting Conil

21:30 horas: Inauguración oficial del Real de la Feria de El Colorado con encendido del alumbrado extraordinario. Participan autoridades municipales y personalidades relevantes de la feria. Actuación de la Academia de Baile Carolina Leal

con encendido del alumbrado extraordinario. Participan autoridades municipales y personalidades relevantes de la feria. Actuación de la Academia de Baile Carolina Leal A continuación: VII Gala de Reconocimiento a Personalidades Relevantes de la Feria de El Colorado 2025

Galardonados:

Categoría mejor expediente académico: Ana María Ureba González y Cristóbal García Ramírez

Categoría labor solidaria: Felipe Sánchez Sánchez

Categoría del mayor: Juan Aguilar González

Categoría a la mujer trabajadora: Antonia Gallardo Ramírez, Sebastiana Gallardo Ramírez y Josefa Gallardo Ramírez

A continuación:

22:30 horas: Actuación de la Academia de Baile Centro de Flamenco y Danza Triada

23:30 horas: Actuación de “La Peñita al Compás” en la Caseta Municipal

Horario sin música de 20:00 a 21:30 horas

Jueves 5 de junio – Día del Niño

Precio de atracciones reducido a 2 euros

Horario sin música para colectivos vulnerables de 20:00 a 21:30 horas

Entrada al recinto caballar de animales para exposición

18:30 horas: Triangular de fútbol 7 en categoría benjamín

18:30 horas: Triangular de fútbol 7 en categoría alevín. Participan: AD Burreño, CD Novo Conil y Sporting Conil

21:00 horas: Actuación de las Academias de Baile de Silvia Peña y Carolina Leal, en la Caseta Municipal

21:30 horas: Inauguración de la Exposición de Verduras y Hortalizas

23:00 horas: Concierto del grupo “La Húngara” en la Caseta Municipal

00:30 horas: Actuación de la orquesta “Aquel 20 de Abril” en la Caseta Municipal

Horario sin música de 20:00 a 21:30 horas

Viernes 6 de junio – Día de la Mujer

13:00 horas: Inauguración de la Exposición de Tractores

16:00 horas: Gran Fiesta dedicada a la Mujer en la Caseta Municipal

Actuaciones: Salvi; Al Compás de Levante; y Luis de Perikín

20:30 horas: Torneo de Veteranos de Fútbol 7

Participan: Colorado Vet. + 40, Calvario Amarillo + 40, Solokoetxe Vet. + 40, Los Canallas de Cádiz + 40

22:00 horas: Exhibición de Carmelo Cuevas en el Recinto Ecuestre

Organiza: Agrupación Conileña del Caballo El Estribo

23:30 horas: Concierto “La Edad de Oro del Pop Español” en la Caseta Municipal

00:30 horas: Actuación de la orquesta “Super Agente 86” en la Caseta Municipal

Horario sin música de 20:00 a 21:30 horas

Sábado 7 de junio

10:30 horas: Partido de fútbol 7 femenino en categoría alevín o A.D. Burreño – A.D. Tiempo Libre

12:00 horas: Partido de fútbol 11 femenino en categoría infantil o A.D. Burreño A – A.D. Burreño B

12:00 horas: Concurso de Arada con motocultores en terrenos de Francisco Aragón (a 200 metros de la entrada de la carretera de Barrio Nuevo)

(a 200 metros de la entrada de la carretera de Barrio Nuevo) 13:30 horas: Reconocimiento por parte de la S.C.A. Nuestra Señora de las Virtudes a una entidad, a través de su representante Antonio Sánchez Muñoz, subastador de la misma. Se otorgará su peso en verduras y hortalizas frescas de Conil

a una entidad, a través de su representante Antonio Sánchez Muñoz, subastador de la misma. Se otorgará su peso en verduras y hortalizas frescas de Conil 14:30 horas: Carrusel de caballos con premio al mejor jinete y al mejor caballo ataviado. Organiza: Agrupación Conileña del Caballo El Estribo

y al mejor caballo ataviado. Organiza: Agrupación Conileña del Caballo El Estribo 17:30 horas: Concurso de carreras de cintas (modalidades infantil y adultos). Lugar: Pista del Recinto Ecuestre. Organiza: Agrupación Conileña del Caballo El Estribo

Premios adultos:

Primero: 100 euros

Segundo: 60 euros

Tercero: 40 euros

Premios infantiles: Vales para gastar en Guarnicionería Calderón

18:00 horas: Espectáculo infantil ‘Canta Juegos Los Palmerinis’ con el espectáculo ‘Cómo están ustedes’, en la Caseta Municipal

con el espectáculo ‘Cómo están ustedes’, en la Caseta Municipal 21:00 horas: Espectáculo flamenco de Santiago de Fuentes, en la Caseta Municipal

22:00 horas: Exhibición de Paco Martos ‘El Pájaro Azul’ en la Pista del Recinto Ecuestre. Organiza: Agrupación Conileña del Caballo El Estribo

23:00 horas: Concierto tributo a Mecano en la Caseta Municipal

01:30 horas: Concierto del grupo “No Me Pises Que Llevo Chanclas” en la Caseta Municipal

en la Caseta Municipal Horario sin música de 20:00 a 21:30 horas

Domingo 8 de junio

• 13:00 horas: Concurso de carreras de obstáculos a caballo en el Recinto Ecuestre

Premios:

Primero: 100 euros

Segundo: 60 euros

Tercero: 40 euros

A continuación:

13:00 horas: Actuación de la Academia de Baile Chari Calderón en la Caseta Municipal

en la Caseta Municipal 16:30 horas: Actuación en la Caseta Municipal de las academias de baile de Eva Muñoz y María José Peña

17:00 horas: Salida a la pista ecuestre de los animales de la exposición

Organiza: Agrupación Conileña del Caballo El Estribo