La historia de terror que han vivido unos amigos en una casa rural de la sierra de Cádiz

Historias basadas en hechos reales o ficticias, a veces, la gran pantalla nos trae relatos terroríficos que no dejan indiferente a nadie. Taquillazos como Los Otros, El grito o Expediente Warren, son algunas de las películas de terror que dejan lugar a sucesos paranormales en casas capaces de quitarles el sueño a cualquiera. Pero a veces la realidad supera la ficción y lo paranormal también se vive en el mundo real.

Esto es lo que le ha sucedido a un grupo de amigos en una casa rural en la sierra de Cádiz. Para quiénes hayan estado alguna vez de desconexión en alguna casa rural de la serranía gaditana habrá podido comprobar que suelen ser lugares solitarios en la naturaleza y alejados de la ciudad. Así lo explica el narrador del vídeo de YouTube titulado 'Terror en una casa rural en la sierra de Cádiz'. El autor asegura que vivió esta historia “en carne propia” y, aunque haya pasado el tiempo, todavía no logran encontrar ninguna explicación a lo que vivieron allí.

La casa en cuestión estaba situada en Ubrique, prácticamente en mitad de la sierra y sin nada alrededor. Según cuenta el autor del vídeo, “aquello era un verdadero paraíso”. En sus orígenes, la casa había sido un antiguo molino datado del siglo XVIII, con piscina, jardín y muy acogedora, hasta que el grupo comenzó a experimentar sucesos extraños.

"Al llegar a la casa nos recibió la dueña. Me dio una sensación extraña, de inquietud. Parecía que estaba como en trance", confiesa el autor del canal, antes de contar lo que vivió en primera persona cada huésped del alojamiento. Según cuenta el protagonista de la historia, uno de sus amigos sufrió parálisis del sueño y al despertarse notó que no podía moverse porque tenía la sensación de tenía algo o alguien apoyado en su pecho, "como una cabeza". Otro suceso extraño fue lo que le ocurrió a uno de los familiares que también se alojaba en la casa rural, que al entrar en la casa mientras los demás preparaban la cena en el porche notó una presencia detrás suya pero no había nadie.

Estas y más anécdotas escalofriantes son las que narra Nuño, el autor del vídeo, en su canal de YouTube. Unos 40 minutos de duración en el que el autor cuenta de principio a fin cómo fue la experiencia paranormal que vivieron en esta casa rural de la sierra de Cádiz y que no deja indiferente a nadie. Eso sí, a pesar de haber vivido esta experiencia misteriosa, el autor del vídeo confiesa que "no quiero meter miedo a nadie, ni que no vayan a una casa rural, son un paraíso que tenemos que disfrutar como buenos gaditanos y andaluces".